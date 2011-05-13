Присяжнюк рассказал Януковичу, что с яйцами даже лучше, чем просто хорошо

Украина полностью обеспечена яйцами отечественного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК во время совместной рабочей поездки с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Киевскую область.

«За последних несколько лет произошел рост производства яиц до уровня обеспечения рациональной нормы потребления (290 шт./год). В 2010 году было произведено 16,96 млрд. штук яиц, при этом сельхозпредприятия произвели 60% яиц», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что таким образом Украина избавилась от импортозависимости в этом сегменте продуктов питания и перешла к самообеспеченности. «Сегодня отечественное промышленное птицеводство не только обеспечивает собственные потребности в яичных продуктах, но и наращивает объемы экспорта. В 2010 году этот показатель составлял 3929 тонн», - отметил министр.