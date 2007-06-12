В БЮТ объяснили, почему на заявлении Тимошенко ”подозрительный” почерк

Юлия Тимошенко заявление о выходе из фракции писала лично. Об этом сегодня заявила народный депутат Украины V созыва, член БЮТ Ольга Боднар.

Как передает корреспондент ЛигаБизнесИнформ, О.Боднар подчеркнула, что, решение о написании заявлений принималось в партийном помещении, где и были написаны соответствующие заявления. По словам депутата, Ю.Тимошенко, как и другие БЮТовцы, писала это заявление сама. О.Боднар сообщила, что эти заявления не писались в "комфортных условиях": кто-то писал, например, на папке, кто-то за столиком и т.д. При этом каждый депутат имел возможность выразить свое мнение относительно этого решения.

По мнению представителя БЮТ, как для депутатов, так и для общества неважно, будут ли зачитаны Председателем ВР все заявления депутатов о сложении полномочий. О.Боднар напомнила, что 2 июня прошел съезд БЮТ, на котором было принято решение о выходе депутатов из фракции. Кроме того, в трудовых книжках, которые смогли забрать некоторые депутаты, указана причина увольнения - "на основании решений съездов", а не "на основании выхода из фракций". "Соответствующим образом Верховная Рада в лице Аппарата и человека, который подписывал эту трудовую, они априори утверждают, что действительно состоялся факт съезда", - подчеркнула она.