Следователь разрешил провести медобследование Луценко в клинике
Обращалась администрация СИЗО
По обращению администрации Киевского следственного изолятора следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины дал разрешение на проведение медицинского обследования бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в условиях стационара одного из медицинских учреждений.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продлении срока содержания его под стражей. Суд аргументировал такое решение тем, что Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокаты специально затягивают с ознакомлением с материалами дела.
29 апреля Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО голодает в СИЗО.
5 мая Ю.ЛУЦЕНКО в заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ предупредил, что будет оказывать сопротивление принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.
8 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО удовлетворительное.
Сегодня, 10 мая, жена Ю.ЛУЦЕНКО сообщила, что экс-министр внутренних дел Украины не намерен прекращать голодовку в СИЗО, несмотря на ухудшение состояния здоровья.
«Он будет продолжать голодовку до тех пор, пока не разрешится эта ситуация в ту или иную сторону. Это его слова», - сказала Ирина ЛУЦЕНКО.
При этом И.ЛУЦЕНКО подчеркнула, что ее муж не принимает смесь для голодовки и пьет только воду.