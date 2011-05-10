Следователь разрешил провести медобследование Луценко в клинике

По обращению администрации Киевского следственного изолятора следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины дал разрешение на проведение медицинского обследования бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в условиях стационара одного из медицинских учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продлении срока содержания его под стражей. Суд аргументировал такое решение тем, что Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокаты специально затягивают с ознакомлением с материалами дела.

29 апреля Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО голодает в СИЗО.

5 мая Ю.ЛУЦЕНКО в заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ предупредил, что будет оказывать сопротивление принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.

8 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО удовлетворительное.

Сегодня, 10 мая, жена Ю.ЛУЦЕНКО сообщила, что экс-министр внутренних дел Украины не намерен прекращать голодовку в СИЗО, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

«Он будет продолжать голодовку до тех пор, пока не разрешится эта ситуация в ту или иную сторону. Это его слова», - сказала Ирина ЛУЦЕНКО.

При этом И.ЛУЦЕНКО подчеркнула, что ее муж не принимает смесь для голодовки и пьет только воду.