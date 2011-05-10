Жена Луценко: Все токсины уже на лице

Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила журналистам после посещения сегодня своего мужа в Лукьяновском СИЗО.

И.ЛУЦЕНКО сообщила, что в настоящее время вес ее мужа составляет 85,5 килограмм, за время голодовки он потерял 20 килограмм.

«На лицо интоксикация организма. Полностью все токсины, которые в организме сейчас, он же ничего не ест, пьет только чистую воду, полностью высыпают. Все эти токсины уже на лице. Доктора рекомендовали ему капельницы, аминокислоты, потому что они признали, что у него действительно серьезные проблемы с сердцем. Они признали по тем анализам, которые я предоставила. И по общему анализу крови», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

Она отметила, что у Ю.ЛУЦЕНКО сахарный диабет второго типа. «Фактически, у него в очень плохом состоянии внутренние органы – печень, поджелудочная, почки, надпочечники», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

При этом она подчеркнула, что врачи рекомендовали Ю.ЛУЦЕНКО не пить много воды, поскольку могут отказать надпочечники.

Кроме того, жена Ю.ЛУЦЕНКО сообщила, что руководство СИЗО обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой разрешить принудительное кормление Ю.ЛУЦЕНКО. Она также допустила, что с подобной просьбой СИЗО обратилось и в Печерский районный суд Киева.

По словам И.ЛУЦЕНКО, в случае, если к ее мужу будет применено принудительное кормление, для этого будут использоваться различные приспособления. «До сих пор прокуратура понимает, что это уже фактически пытки, и люди, которые будут его таким способом кормить, будут надевать маски, как когда-то в средневековье, – отказываются давать такое разрешение. Поэтому выбрасывается в прессу информация, что его здоровье стабильное», - подчеркнула И.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о начале с 22 апреля голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продолжении срока содержания его под стражей. Суд аргументировал такое решение тем, что Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокаты специально затягивают с ознакомлением с материалами дела.

Начальник Лукьяновского СИЗО Игорь ШЕЙКИН 28 апреля заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО не передавал официальное сообщение о начале голодовки. Сотрудники Государственной пенитенциарной службы, которой подчинен СИЗО, также сообщали, что Ю.ЛУЦЕНКО "от еды не отказывался, и продолжает принимать ее наравне с остальными подследственными".

29 апреля Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО голодает в СИЗО.

5 мая Ю.ЛУЦЕНКО в заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ предупредил, что будет оказывать сопротивление принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.

8 мая в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, що состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО удовлетворительное.