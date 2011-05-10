Львовский губернатор подал в отставку

Председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦЫМБАЛЮК написал заявление об отставке.

Об этом УНИАН сообщила председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете Ирина СЕХ.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Львовской ОГА Роксолана ШЕЙКО подтвердила УНИАН, что губернатор написал заявление об отставке.