Львовский губернатор подал в отставку

10:57, 10 мая 2011
Политика
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Подтвердила пресс-служба

Председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦЫМБАЛЮК написал заявление об отставке.

Об этом УНИАН сообщила председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете Ирина СЕХ.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Львовской ОГА Роксолана ШЕЙКО подтвердила УНИАН, что губернатор написал заявление об отставке.

 

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