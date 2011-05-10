Львовский губернатор подал в отставку
10:57, 10 мая 2011Политика
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Подтвердила пресс-служба
Председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦЫМБАЛЮК написал заявление об отставке.
Об этом УНИАН сообщила председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете Ирина СЕХ.
В свою очередь, руководитель пресс-службы Львовской ОГА Роксолана ШЕЙКО подтвердила УНИАН, что губернатор написал заявление об отставке.
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