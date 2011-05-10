Празднование Дня Победы в городах Украины

9 мая в Ивано-Франковске на Мемориальном кладбище состоялось вече-реквием по случаю 66-й годовщины Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители областных и городских властей, представители государственных организаций и учреждений, общественности Прикарпатья собрались на Мемориальном кладбище, где похоронены солдаты, которые освобождали Ивано-Франковск от фашистских захватчиков.

Председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и его заместители, городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, ветераны, лидеры общественных организаций, военнослужащие, жители областного центра возложили венки и цветы к памятнику Матери-Родине, минутой молчания почтили память погибших. Прозвучал военный салют.

Возле Креста примирения владыки УГКЦ Владимир ВОЙТЫШИН, УПЦ КП ИОСААФ и священники УАПЦ отслужили поминальную панихиду по убиенным защитникам Отчизны. Потом состоялось вече-реквием.

В своем выступлении М.ВЫШИВАНЮК отметил, что власть и впредь будет уважать ветеранов и делать все, чтобы они имели достойную жизнь в независимой Украине.

По его словам, сегодня наряду с украинским флагом могли бы реять флаги тех стран, которые одержали победу над фашизмом. «Это самый дорогой день нашей истории, - сказал председатель ОГА. – Он добыт кровью миллионов храбрых погибших».

М.ВЫШИВАНЮК напомнил, что за освобождение Прикарпатья погибли 17,5 тысячи солдат Красной армии. «Если бы не было этой Победы, не было бы независимой Украины», - убежден он.

По его мнению сине-желтый стяг добыт «ценой всех ветеранов, которые защищали свою землю». Он напомнил, что 30 июня 1941 года во Львове было провозглашено самостоятельное Украинское государство и вывешен сине-желтый флаг, но гитлеровцы «его сняли и бросили под ноги и активистов провозглашения государства арестовали».

На вече активисты Партии регионов и КПУ пришли со своими партийными флагами. Коммунисты тоже держали 25 красных флагов Победы и в конце вече вместе с красными шариками выпустили в небо красный флаг.

После вече тройное кольцо милиции вывело коммунистов из мемориала, чтобы не допустить столкновений.

В областном музыкальном облмуздрамтеатре для ветеранов состоялся праздничный концерт и солдатский обед.

Все мероприятия охраняло большое количество работников правоохранительных органов.

В Ивано-Франкковске на государственных учреждениях вывешены только государственные флаги, а над зданием облгосадминистрации - еще и флаги области и города Ивано-Франковска.

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9 мая в Хмельницком прошли мероприятия по случаю 66-й годовщины Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничные митинги и возложение цветов при участии первых лиц области и города, ветеранов войны, политических сил прошли на Военном кладбище, мемориале Славы и возле Вечного огня.

По словам главы Хмельницкой облгосадминистрации Василия ЯДУХИ, “действующая власть делает все возможное, чтобы страницы истории были сохранены”. “Мы делаем все возможное, чтобы грядущие поколения знали, какой ценой досталось то, что сегодня имеем. У вас мы учимся лучшим качествам победителей и строим нашу родную Хмельниччину и Украину. Мы благодарим вас за победу, за то, что вы есть среди нас и остаетесь символом патриотизма, надежности, силы духа. Дай Бог вам здоровья и сил, чтобы встречать праздник Великой Победы еще много-много лет”, - отметил он.

В рамках празднования Дня Победы на улицах Хмельницкого всех желающих бесплатно угощают солдатской кашей.

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В Житомире состоялись торжества по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители областной и городской власти возложили цветы к мемориальной доске руководителю подпольно-партизанского движения Житомирской области В.Кременицкому и к памятнику освободителям от фашистов на площади Победы.

Оттуда ветераны войны вместе с представителями власти, общественных организаций и политических сил, военных, духовенства, казацких обществ прошли торжественным шествием к монументу Славы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Во главе колонны ехал БТР с боевым флагом 8-й Танковой армии, шла рота Почетного караула, группа знаменосцев с государственными флагами и красными флагами Победы, военный оркестр.

Большинство ветеранов ехали на специально подготовленных для этого автомобилях.

Шествие завершилось у монумента Славы, где прошел торжественный митинг.

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В Харькове на центральной площади – площади Свободы состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, утром ко всем памятным и мемориальным местам города и области были возложены венки и живые цветы.

В торжественном возложении цветов, которое состоялось в Харькове на мемориале Славы в Лесопарке, приняли участие ветераны, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС, председатель областного совета Сергей ЧЕРНОВ, другие представители власти, а также советник Президента Украины Александр КУЗЬМУК, генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян ГРАНАТ, генеральный консул Российской Федерации в Харькове Всеволод ФИЛИПП, руководители предприятий, представители духовенства, общественности.

Собравшиеся почтили память погибших воинов Советской Армии минутой молчания, представители разных конфессий отслужили поминальную молитву.

6 мая на территории мемориала Славы в Лесопарке были установлены плиты с именами 586 советских солдат и офицеров, которые ранее считались без вести пропавшими.

Одним из главных событий дня в Харькове стал парад Победы на площади Свободы после завершения театрализованной концертной программы. В параде приняли участие ветераны войны, военнослужащие Харьковского гарнизона, военная техника.

Парадными колоннами также прошли приглашенные на торжество представители российской армии – около 100 военнослужащих Воронежского авиационного инженерного университета.

Торжественные мероприятия на площади Свободы транслировались в прямом эфире областного государственного телевидения. Прямая трансляция торжеств и парада в Харькове была также на Первом национальном телеканале.

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В Чернигове прошли торжества по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, утром глава Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО, председатель областного совета Анатолий МЕЛЬНИК, Черниговский городской голова Александр СОКОЛОВ, председатель областного Совета ветеранов Анатолий МОСКАЛЕНКО, представители общественности возложили цветы к братской могиле в сквере имени Попудренко.

Затем колонна участников праздника от Красной площади торжественным шествием двинулась к мемориалу Славы. По дороге ветеранов приветствовали школьники и жители города, которые создали живой коридор от Красной площади до Болдиной горы.

Вблизи мемориала хор из более чем 700 участников, который объединил разные поколения черниговцев, выполнил "Песню о Днепре" и песню "День Победы".

Ветераны, руководство области и города, представители местных организаций политических партий, общественных организаций, жители областного центра возложили цветы к Вечному огню на мемориале Славы и минутой молчания почтили память погибших в годы войны. Епископ Черниговский и Новгород-Северский АМВРОСИЙ отслужил заупокойную литию по погибшим.

В мероприятиях приняли участие более 5 тысяч жителей Чернигова, в том числе представители местных организаций Партии регионов, КПУ, СПУ, Народной партии, ВО "Батькивщина" и др.

В этот день в городе красные флаги появились на зданиях городского совета, Деснянского и Новозаводской райсоветов, на зданиях отдельных школ.

В Черниговском городском совете хранилась копия Флага Победы, и она вывешена рядом с государственным флагом.

Районным советам Чернигова копии знамени Победы передал горком КПУ.

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В Полтаве в честь 66-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел митинг-реквием.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в митинге и церемонии возложения цветов к Мемориалу солдатской славы у Вечного огня приняли участие более 11 тысяч жителей Полтавы.

Митинг начался в 10.00 у мемориала. Затем минутой молчания и торжественным залпами под Государственный Гимн Украины почтили память погибших.

Цветы к монументу возложили представители областной и городской власти, в частности, председатель облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО, мэр Полтавы Александр МАМАЙ, председатель облсовета Иван МОМОТ, ветераны, общественность.

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В Херсоне в торжествах по случаю Дня Победы, по данным милиции, приняли участие 40 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, утром праздничная колонна прошла от площади Героев Сталинграда в парк Славы на берегу Днепра.

В составе колонны были руководители Херсона и области, военнослужащие Херсонского гарнизона, сотрудники милиции, курсанты морских учебных заведений города, представители партий, школьники. В общей сложности в праздничной колонне, по данным милиции, было 12 тысяч человек.

В парке Славы состоялся торжественный парад военных и курсантов, а также митинг-реквием.

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В Сумах состоялся митинг-реквием по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие свыше 10 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничная колонна прошла по улицам к памятнику Скорбящей матери, где состоялось торжественное возложение цветов, и к мемориалу Славы, где прошел митинг-реквием «В святом молчании над вечным огнем».

С поздравлением к жителям и гостям областного центра обратился глава Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

«9 Мая – это праздник, который для нынешних и грядущих поколений был и останется самым дорогим. Одно знамя Победы 66 лет назад подняли над Рейхстагом солдаты разных национальностей, которые защищали одну Отчизну. Мы не можем делить Победу – она на всех одна. Святая задача власти – заботиться о ветеранах, хранить для грядущих поколений память о Великой Победе, которая досталась нашему народу дорогой ценой», – отметил губернатор.

По словам Ю.ЧМЫРЯ, в Сумскую область для празднования 66-й годовщины Победы прибыли делегации из Курской, Белгородской и Орловской областей России.

Митинг завершился военным парадом, во время которого торжественным маршем прошли военнослужащие 27-го артиллерийского полка, батальон Внутренних войск МВД, курсанты лицея им. Ивана Харитоненко и представители ветеранских организаций.

Военнослужащие, одетые в форму времен Великой Отечественной войны, пронесли копию знамени Победы.

В конце парада перед участниками митинга-реквиема прошла военная техника – зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры.

Утром во всех храмах города прошли панихиды по погибшим в Великой Отечественной войне.

Всех желающих в центре города угощали кашей из полевой кухни и бесплатно наливали «боевые» 100 граммов водки.

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Шествием и массовым возложением цветов отметили жители Симферополя 66-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества начались с митинга у стен Верховной Рады Крыма.

Затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу «Танк Т-34» в сквере Победы, после чего представители власти, активисты КПУ, Компартии рабочих и селян, Партии регионов, партий «Справедливость», «Дети войны», «Русское единство», афганцы, ветераны прошли к Вечному огню в Гагаринском парке.

Члены партий шли под своими флагами, представители КПУ несли портрет Сталина, сторонники «Русского единства» - большой красный флаг.

К Вечному огню на могиле Неизвестного солдата возложили венки и цветы. Прозвучали салютные залпы, состоялась траурная панихида. Память погибших почтили минутой молчания.

Для ветеранов работала полевая кухня.

В Керчи накануне Дня Победы, по традиции, прошло факельное шествие на гору Митридат.

В Крыму, по данным властей, проживают около 50 тысяч участников войны. К 9 Мая инвалиды войны 1-й группы получили по 1 тыс. грн. материальной помощи, инвалиды 2-й группы – по 900 грн., инвалиды 3-й группы – по 800 грн.

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В Севастополе около 40 тысяч жителей и гостей города приветствовали участников Парада победителей (торжественного прохождения ветеранов войны и Вооруженных сил) и прохождения торжественным маршем в единых строях парадного расчета воинских формирований Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МВД Украины в городе Севастополе.

По информации милиции, общая численность принявших участие в шествии ветеранов войны, ветеранов Вооруженных сил, представителей общественных организаций составила около 6 тысяч человек.

Охрану общественного порядка обеспечивали более тысячи сотрудников милиции.

Правонарушений во время проведения праздничных мероприятий допущено не было. Оперативная обстановка в городе спокойная, подчеркнули в отделе связей с общественностью городского управления УМВД.

В прохождении войск приняли участие около 600 военнослужащих ВМС Украины, около 100 военнослужащих Воздушных сил Украины и около 700 человек личного состава ЧФ РФ.

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В Луцке состоялся митинг-реквием по случаю Дня Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничная акция началась торжественным шествием от Волынского областного украинского академического музыкально-драматического театра имени Шевченко до мемориального комплексу «Вечная слава».

К участникам митинга обратились представители городских и областных властей, ветераны.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили венки и цветы к памятным местам мемориального комплекса.

Священнослужители отслужили панихиду по погибшим в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы продолжилось в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки. Там для ветеранов войны была организована полевая кухня и праздничный концерт.

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В Тернополе состоялись торжества по случаю Дня Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества начались панихидой возле холма Славы по всем павшим в годы войны. Службу отслужили епарх Тернопольско-Зборовский УГКЦ владыка ВАСИЛИЙ, епископ Тернопольский и Бучацкий УПЦ КП владыка НЕСТОР, епископ Тернопольский и Червоногородский, викарий Тернопольской епархии УАПЦ владыка МСТИСЛАВ.

После совместной молитвы всех присутствовавших поздравил председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН, подчеркнув важность хранения памяти о военном лихолетии.

«В эти дни мы вновь возвращаемся к незабываемому маю 1945 года, кланяясь подвигу тех, кто навсегда остался примером мужества и силы духа. Сегодня мы вспоминаем всех, кто боролся на фронтах войны и в подполье, работал в тылу, страдал в концентрационных лагерях. Их подвиг и их жертвенность не подлежат забвению», – сказал В.ХОПТЯН.

Память павших на фронтах войны участники митинга почтили минутой молчания и военным салютом.

После этого воспитанники Коропецкого лицея и военнослужащие 11-й Тернопольской отдельной гвардейской артиллерийской бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины прошли торжественным маршем Аллеей Славы.

В завершение ветеранов поздравил военный оркестр исполнением музыкального дефиле.

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В Николаеве на митинге ко Дню победы, проходившем на площади Ленина возле мемориала Героев-ольшанцев, состоялось подведение итогов социального проекта «Летопись нашей памяти», в ходе которого школьники собирали воспоминания своих дедушек и бабушек, принимавших участие в боевых действиях во время Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, этот проект стартовал в феврале нынешнего года, в Николаевской области он проводился впервые. Цель проекта – собрать и записать личные воспоминания участников боевых действий, которые не вошли ни в какие официальные документы, а также фотографии, документальные свидетельства того времени. Организатором проекта выступила Николаевская областная организация Партии регионов.

Оргкомитет проекта, состоящий из ветеранов, работников музеев и архива, сотрудников управления образования и депутатов от Партии регионов, изучил более 1200 работ и назвал 32 победителей, представляющих все районы области. Самой младшей победительницей проекта стала 7-летняя Софийка МЫСЮК из Первомайского района, которая записала рассказ своей бабушки. Одной из лучших признана и коллективная работа учеников 2 класса Николаевской средней школы № 64. Они получат путевку в заповедник Аскания-Нова.

Со сцены прозвучали отрывки работ, признанных лучшими. Победителей проекта поздравили заместитель председателя Николаевской ОГА Геннадий НИКОЛЕНКО и глава Николаевского областного совета Игорь ДЯТЛОВ. Победителям также вручили фотоаппараты.

Глава фракции Партии регионов в Николаевском горсовете Артем ИЛЬЮК отметил, что конкурс проводился как раз для того, чтобы дети поговорили с родными и от них узнали о событиях тех далеких лет.

Все работы, собранные в ходе проекта «Летопись нашей памяти», будут собраны в одноименной книге. Она будет издана ко Дню независимости Украины и поступит в каждую библиотеку Николаевской области. В книгу, возможно, войдут подобные материалы, собранные другими политическими партиями в ходе конкурсов, объявленных ко Дню победы.