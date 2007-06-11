Мартынюк: новых лидеров фракций НУ и БЮТ могут назвать на днях

Провести выборы 30 сентября пока в соответствии с Конституцией и законодательством Украины невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК.

По его словам, «ситуация достаточно запутана, чрезвычайно запутана, но если действовать в рамках закона и Конституции, то провести выборы 30 сентября пока невозможно». А.МАРТЫНЮК сказал, что «на сегодня нет 150 заявлений, которые были бы подтверждены народными депутатами о готовности сложить депутатские полномочия». Он отметил, что ни председатель ВР, ни первый заместитель не заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс относительно сложения депутатских полномочий. «Мы заинтересованы только в одном, чтобы этот процесс происходил в соответствии с нормами регламента и Конституции Украины», - сказал А.МАРТЫНЮК.

По его словам, все народные депутаты Украины, которые хотели сложить депутатские полномочия, сделали это. Он подчеркнул, что далеко не все, кто написал заявления о сложении депутатских полномочий, «хотят этого».

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что на сегодня в парламенте существует и фракция «Наша Украина», и фракция БЮТ. Он напомнил, что согласно регламенту фракция может быть распущена, если на протяжении двух недель ее состав будет составлять менее 14 народных депутатов. Он отметил, что в этих фракциях есть свыше 14 народных депутатов. А.МАРТЫНЮК не исключил, что «в ближайшие дни будут избраны новые руководители фракций «Наша Украина» и БЮТ».

А.МАРТЫНЮК напомнил, что поскольку руководитель фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО сложил свои депутатские полномочия, то члены фракции могут избрать нового руководителя. Он отметил, что также готовы избрать нового лидера фракции БЮТ и народные депутаты, входящие в эту фракцию. А.МАРТЫНЮК отметил, что завтра на заседании парламента будут зачитаны те заявления народных депутатов о сложении полномочий, которые не вызывают сомнения. По его словам, некоторые заявления записаны как под копирку и вызывают сомнения их подписи. Он добавил, что тщательная проверка заявлений связана с тем, что когда-то уже была ситуация, когда Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что она не писала заявления о сложении депутатских полномочий, когда она была вице-премьер-министром, а затем была освобождена от этой должности.