8 мая в Киеве состоится патриотическая акция «Живи и помни: мы – За Своих», посвящённая 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами акции выступают Общественная организация офицеров запаса «Команда «За своих», Ассоциация развития гражданского общества Украины, Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса, политическая партия «Гражданская позиция».

Акция стартует в 9.00 праздничным автопробегом по проспекту Победы от станции метро «Житомирская» до станции метро «Шулявская».

В 10.00 на площади возле Монумента в честь советских воинов-танкистов – освободителей Киева начнётся торжественный митинг. В программе мероприятия: чествование ветеранов Великой Отечественной войны, праздничный концерт, угощение солдатской кашей.

Приглашаем всех желающих присоединиться к чествованию ратного подвига воинов Советской Армии.

Контактный телефон: (050)356-63-08. Координатор – Александр Таран.