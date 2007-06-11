У Ющенко уже готовят ”головную боль” для нового парламента

В Секретариате Президента Украины согласованы законопроекты, которые будут рассматриваться новым составом парламента.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Главной службе социально-экономического развития Секретариата Президента Украины 7 июня состоялась встреча с членами инициированной Президентом рабочей группы руководителей райгосадминистраций относительно внесения изменений в законодательство.

Согласованы предложения о внесении изменений в законы «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях», «О концессиях» и «Об автомобильном транспорте». Документы предусматривается подать от имени Президента Украины после досрочных парламентских выборов и образования нового состава Верховной Рады.

Рабочая группа подготовила предложения по инициированию работы правительства, заинтересованных министерств и других центральных органов исполнительной власти в плане внесения изменений в законодательство о недрах (усовершенствование разрешительной системы, повышение тарифов за самовольное пользование недрами), о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, о молоке и молочных продуктах.

Во исполнение решений совещания у Президента Украины с председателями местных госадминистраций уже в июне текущего года начнет работать информационная система Тендерной палаты Украины в сети Интернет. Предоставление информации о государственных закупках, включении в каталог участников госзакупок, тендерная документация участникам торгов будут осуществляться на бесплатной основе. Также в соответствии с постановлением правительства №700 от 12 мая 2007 года предусмотрено повышение должностных окладов работникам местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры, судов.

Сейчас продолжается работа рабочей группы руководителей местных госадминистраций по усовершенствованию законодательства в экономической и социальной сферах.

Рабочая группа руководителей райгосадминистраций была образована по результатам совещания у Президента Украины с председателями государственных администраций, где речь шла о решении острых социально-экономических проблем в государстве.