Литвин расписался под законом о красном флаге
Уже формализировали
Спикер Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон, которым во время празднования победы кроме желто-голубого флага должен вывешиваться красный флаг Победы.
Так на сайте Верховной Рады отмечается, что в четверг закон был подписан главой Верховной рады.
Также на сайте отмечается, что закон был направленный к президенту.
Раньше президент Виктор Янукович заявлял, что подпишет изменения в закон об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 лет" (относительно порядка официального использования копий флага Победы) сразу, как его получит.
Между тем в четверг во время торжеств, посвященных ко дню Победы, на сцене уже стоял красный флаг с серпом и молотом.
Как известно, за этот закон проголосовали 260 карточек депутатов.