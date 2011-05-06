Литвин расписался под законом о красном флаге

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон, которым во время празднования победы кроме желто-голубого флага должен вывешиваться красный флаг Победы.

Так на сайте Верховной Рады отмечается, что в четверг закон был подписан главой Верховной рады.

Также на сайте отмечается, что закон был направленный к президенту.

Раньше президент Виктор Янукович заявлял, что подпишет изменения в закон об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 лет" (относительно порядка официального использования копий флага Победы) сразу, как его получит.

Между тем в четверг во время торжеств, посвященных ко дню Победы, на сцене уже стоял красный флаг с серпом и молотом.

Как известно, за этот закон проголосовали 260 карточек депутатов.

Украинская правда