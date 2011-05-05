Генпрокурор передал письмо Луценко заместителю

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА поручил своему заместителю Анатолию ПРИШКО, который по своим обязанностям курирует пенитенциарную систему, рассмотреть заявление бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО об отказе от принудительного кормления.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Также в ГПУ напомнили, что Ю.ЛУЦЕНКО, который содержится в Киевском СИЗО № 13, "находится под стражей по решению Печерского районного суда с 27 декабря 2010 года. Апелляционным судом города Киева, по представлению следователя, срок его содержания в СИЗО продлен до 26 мая этого года ".

"В настоящее время надзор за законностью условий его пребывания в следственном изоляторе ежедневно осуществляется прокуратурой города Киева. Также состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно контролируется медицинскими работниками. Нарушений действующего законодательства при применении к Ю.ЛУЦЕНКО меры пресечения содержание под стражей не обнаружено. На сегодня состояние его здоровья, по свидетельству врачей, удовлетворительное", - говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО направил письмо на имя генпрокурора В.ПШОНКИ о том, что будет сопротивляться принудительному кормлению, даже если сотрудникам СИЗО придется для выполнения этой процедуры применять силу.

«Довожу до вашего сведения, что в знак протеста против незаконного, ничем не обоснованного и политически мотивированного решения ГПУ и Апелляционного суда Киева о продлении моего ареста, я, ЛУЦЕНКО Ю.В., с 23 апреля объявил голодовку. Несмотря на это, подчиненная Вам пресс-служба ГПУ цинично распространяла лживую информацию о том, что я продолжаю получать продуктовые передачи, ем колбасу, орешки и другие продукты», - отмечается в заявлении.

Ю.ЛУЦЕНКО отмечает, что при медицинском осмотре 1 мая врачи установили у него потерю 14 кг веса, резкие колебания давления, наличие высокой степени ацетона в крови. «Учитывая это, мне было объявлено о принудительном питании «смесью для голодающих», которая должна была остановить рост ацетона, что могло привести к летальному исходу. Несмотря на это, подчиненная Вам пресс-служба ГПУ снова цинично заявила об удовлетворительном состоянии моего здоровья и о том, что я употребляю питательную смесь, колбасу и другие продукты», - отмечает экс-министр внутренних дел.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, очевидно, ГПУ не достаточно того, что он добивается законности и справедливости ценой своего здоровья. «Вам этого мало. Я готов отстаивать свои права и наивысшей ценой жизни. Свобода и законность достойна этого. Господин генеральный прокурор, сообщаю Вам об отказе от принудительного кормления. Готов к применению силы. Мои требования - неизменны: пересмотреть и отменить незаконное, ничем не мотивированное решение следователя о продлении удержания меня под стражей даже после завершения всех следственных действий мной и моими адвокатами и защитником; предоставить разрешение на медицинскую консультацию врача-ревматолога», - отмечается в заявлении.

Заявление из СИЗО Ю.ЛУЦЕНКО передал через супругу Ирину. По ее словам, состояние здоровья и общее самочувствие ее мужа ухудшаются - за последний день он потерял 3 кг веса, у него изменяется цвет кожи и замедляется реакция, проинформировали в “Народной самообороне”.