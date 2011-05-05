Табачник распорядился, чтобы вузы сдали 25 млн фирме сына его коллеги

Министерство образования Украины разослало в украинские вузы письма с требованием оплатить услуги сайта osvita.com для создания «Единого образовательного информационного окна». Вклад каждого вуза должен составить 7,5 тыс. грн в квартал или 30 тыс. грн в год.

Как пишет ZN.UAсо ссылкой на "Свідомо", Министерство обосновывает такое требование решением Коллегии министерства от 20.08.2010 и приказом Министерства от 06.10.2010 г.

Сайт osvita.com принадлежит частной структуре «Империя-инфо», владельцем которой является 24-летний киевлянин Александр Гудков. Его отец - Николай Гудков - работает в должности руководителя Департамента персонала и руководящих кадров в Минобразования. До прихода в Министерство Николай Гудков возглавлял пресс-службу депутата Киевсовета Дениса Костржевского (гендиректор «Жулян»). С тех пор работал и вместе с Сергеем Барановым-Мохортом, который попал в Киевсовет от Партии регионов.

По данным МОН, сейчас в Украине 854 высших учебных заведениях 1-4 уровня аккредитации.

Соответственно, «Империя-инфо», с помощью Минобразования, имеет шанс заработать 25,6 млн грн в этом году, и столько же - в течение всех последующих лет.