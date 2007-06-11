БЮТ ударит ”пятилеткой успеха” по планам Регионов

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО сообщил, что команда Блока Юлии Тимошенко разрабатывает план действий власти на 2007-2012 гг.

Об этом говорится в комментарии Н.ТОМЕНКО, переданном УНИАН его пресс-службой.

«С каждыми выборами, с каждой сменой власти в Украине меняется и стратегия ее развития. Фактически, сегодня уже проходит предвыборная кампания, и политики опять проникаются в основном проблемами, какие партии сколько наберут процентов на выборах, кто с кем будет блокироваться и какие должности получит. Если партии не изменят логику своих действий, то будущая избирательная кампания станет исключительно кампанией противостояния и конфликта политических сил», - считает один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его убеждению, важнейшим на сегодня является определение пути, по которому будет двигаться Украина после выборов. К сожалению, отмечает Н.ТОМЕНКО, вне поля зрения политиков остается дискуссия о том, какими будут приоритеты законодательной деятельности следующего состава парламента и основные государственные программы будущего правительства.

«Удивляет, что в Украине становится модным определять стратегические проекты для нашего государства без участия украинцев, без собственно общества», - отметил Н.ТОМЕНКО. Так, во времена правительства Юрия ЕХАНУРОВА было модным, чтобы стратегию развития Украины разрабатывали иностранные консультанты при финансировании украинских олигархов, а недавно один из лидеров Партии регионов радостно проинформировал, что сейчас зарубежные эксперты разрабатывают для Украины «план Маршалла».

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что стратегическое планирование деятельности Украины должно определяться прежде всего украинскими специалистами и экспертами и согласовываться с украинским обществом. «Именно такую логику действий разрабатывает наша команда, которая будет проводить специальные форумы, обсуждая конкретный перечень программ и механизмов деятельности власти на ближайшие 5 лет. Голосование во время выборов будет своеобразным фактором легитимации такого плана действий, или разработанной нами «пятилетки успеха для Украины», - отметил Н.ТОМЕНКО.