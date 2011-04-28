Львов требует от Януковича ветировать закон о Знамени Победы

Сегодня депутаты Львовского областного совета на внеочередной сессии приняли решение "О недопустимости использования советской оккупационной символики во время Дней памяти жертв Второй мировой войны".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 88 депутатов.

Депутаты облсовета призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА применить право вето относительно Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы)", принятого Верховной Радой Украины 21 апреля 2011 года.

«Львовский областной совет выражает возмущение по поводу принятия Верховной Радой Украины 21 апреля этого года Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 лет", который содержит требования об использовании официальными государственными учреждениями красных флагов, и считает новопринятый закон аморальным, незаконным и неконституционным», - говорится в тексте обращения областных депутатов к Президенту Украины.

Они также отмечают, что решение Верховной Рады Украины противоречит действующему законодательству государства. В соответствии со статьей 20 Конституции Украины и статьи 23 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", исключительно Государственный флаг Украины является официальным Флагом, который должен использоваться на зданиях всех органов власти и местного самоуправления.

«Ввиду вышеизложенного, Львовский областной совет обращается к Вам с требованием применить право вето относительно Закона Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", принятого Верховной Радой Украины 21 апреля 2011 года», - говорится в обращении депутатов Львовского облсовета.

Кроме этого, в решении областных депутатов речь идет о том, что органы местного самоуправления, государственной власти, предприятия, учреждения и организации получат рекомендации во время Дней памяти жертв Второй мировой войны или Дня Победы не использовать копии Знамени Победы и любую другую советско-коммунистическую символику, «которая является надругательством над памятью жертв московско-большевистского и немецко-нацистских режимов».