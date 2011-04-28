Эксперты: в Украине может произойти социальный взрыв

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ допускает, что в Украине может произойти неконтролированный социальный взрыв с радикальными для власти последствиями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт выразил во время круглого стола на тему: «День гнева как явление, всколыхнувшее мир: предпосылки, сценарии, последствия».

«В случае нарастания протестных настроений в обществе станет возможной эдакая «коліївщина», – сказал И.ЖДАНОВ.

По словам эксперта, потенциал протестных настроений в обществе растет, и сегодня он определяется, прежде всего, социально-экономическими неурядицами.

«Однако при продолжении действий нынешней власти, я уверен, что он все больше будет связываться с политическими требованиями к властной элите, а может теоретически закончиться и неконтролированным социальным взрывом», – подытожил И.ЖДАНОВ.

В свою очередь, руководитель социально-инжинирингового агентства «Гайдай.Ком» Сергей ГАЙДАЙ выразил мнение, что наибольшим преступлением власти является отсутствие справедливости в стране.

«Большинство интеллектуалов болеют такой болезнью: мол, власть не плохая, у нее просто не выходит. Я же утверждаю, что с точки зрения их идеологии все у них прекрасно выходит», – отметил эксперт.

Узкая группа людей получает все, остальные – в меру их щедрости: такой, по мнению С.ГАЙДАЯ, и является идеология власти.

В то же время, консультант корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», эксперт в сфере коммуникаций, управления и стратегирования Сергей ДАЦЮК убежден, что концепция реформ в Украине провалилась.

«Не потому что реформы в Украине стали невозможными по предмету. Нет. Они стали невозможными физически. Страна в ситуации таких безумных долгов и разрушения, которое уже не подлежит реформам, она нуждается в восстановлении», – сказал он.

В то же время, по словам эксперта, «никто из политиков не поднимает вопрос, каким образом будут возвращаться безумные долги, которые мы еще не прекратили брать», при этом ни власть, ни оппозиция не предложили новой концепции перемен.