Откажутся ли от кресел в ВР племянник Ющенко и заместитель Балоги?
Кто должен заменить "отставных" нашеукраинцев
В случае если Центральная избирательная комиссия выполнит просьбу Верховной Рады и зарегистрирует вместо 28 депутатов, чьи полномочия прекращены в пятницу, следующих кандидатов по списку в Раду пройдет племянник президента Виктора Ющенко Ярослав.
Согласно списку кандидатов, размещенному на сайте ЦИК, следующими кандидатами в депутаты будут:
- член НСНУ Владимир Фиалковский;
- член Украинской республиканской партии "Собор" Михаил Довбенко;
- член Политической партии "Народный Союз Наша Украина" Олег Бойко"
- член НСНУ Виталий Цехмистренко;
- член Конгресса Украинских Националистов Владимир Шульга;
- член НСНУ Иван Гаврилюк;
- член ПППУ Юрий Деревянко;
- член Народного Руха Украины Юрий Диденко;
- беспартийный Николай Швец;
- член НСНУ Иван Иванчо;
- член НСНУ Ярослав Ющенко;
- экс-министр здоровья, член НСНУ Николай Полищук;
- член НСНУ Владислав Атрощенко;
- заместитель главы секретариата президента Игорь Пукшин;
- член НСНУ Валерий Лебедивский;
- член НСНУ Ростислав Ерема;
- член НСНУ Петр Григоренко;
- член Народного Руха Украины Юрий Криворучко;
- член ПППУ Евгений Сухин;
- член Украинской республиканской партии "Собор" Ольга Кобец;
- член ПППУ Виктор Веретенников;
- член Украинской республиканской партии "Собор" Максим Стриха;
- член Народного Руха Украины Александр Ткаченко;
- член Конгресса Украинских Националистов Степан Брацюнь;
- член НСНУ Сергей Слабенко
- член Партии Христианско-Демократический Союз Вера Кобилянска;
- беспартийный Юрий Бойко;
- экс-министр промполітики, член НСНУ Владимир Шандра.
Таким образом, в парламент пройдут три представителя ППУ, которая перешла на сторону коалиции. Вообще среди тех, кто не прошел в парламент, 42 представителя этой партии.
Антикризисная коалиция рассчитывает, что приход этих депутатов позволит сохранить конституционную в большинство в парламенте и не допустить его роспуска.
Как известно, утром в пятницу спикер Рады пятого созыва Александр Мороз зачитал 28 заявлений нашеукраинцев о сложении полномочий и попросил ЦИК зарегистрировать следующих кандидатов по списку этого блока.