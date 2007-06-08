Откажутся ли от кресел в ВР племянник Ющенко и заместитель Балоги?

В случае если Центральная избирательная комиссия выполнит просьбу Верховной Рады и зарегистрирует вместо 28 депутатов, чьи полномочия прекращены в пятницу, следующих кандидатов по списку в Раду пройдет племянник президента Виктора Ющенко Ярослав.

Согласно списку кандидатов, размещенному на сайте ЦИК, следующими кандидатами в депутаты будут:

- член НСНУ Владимир Фиалковский;

- член Украинской республиканской партии "Собор" Михаил Довбенко;

- член Политической партии "Народный Союз Наша Украина" Олег Бойко"

- член НСНУ Виталий Цехмистренко;

- член Конгресса Украинских Националистов Владимир Шульга;

- член НСНУ Иван Гаврилюк;

- член ПППУ Юрий Деревянко;

- член Народного Руха Украины Юрий Диденко;

- беспартийный Николай Швец;

- член НСНУ Иван Иванчо;

- член НСНУ Ярослав Ющенко;

- экс-министр здоровья, член НСНУ Николай Полищук;

- член НСНУ Владислав Атрощенко;

- заместитель главы секретариата президента Игорь Пукшин;

- член НСНУ Валерий Лебедивский;

- член НСНУ Ростислав Ерема;

- член НСНУ Петр Григоренко;

- член Народного Руха Украины Юрий Криворучко;

- член ПППУ Евгений Сухин;

- член Украинской республиканской партии "Собор" Ольга Кобец;

- член ПППУ Виктор Веретенников;

- член Украинской республиканской партии "Собор" Максим Стриха;

- член Народного Руха Украины Александр Ткаченко;

- член Конгресса Украинских Националистов Степан Брацюнь;

- член НСНУ Сергей Слабенко

- член Партии Христианско-Демократический Союз Вера Кобилянска;

- беспартийный Юрий Бойко;

- экс-министр промполітики, член НСНУ Владимир Шандра.

Таким образом, в парламент пройдут три представителя ППУ, которая перешла на сторону коалиции. Вообще среди тех, кто не прошел в парламент, 42 представителя этой партии.

Антикризисная коалиция рассчитывает, что приход этих депутатов позволит сохранить конституционную в большинство в парламенте и не допустить его роспуска.

Как известно, утром в пятницу спикер Рады пятого созыва Александр Мороз зачитал 28 заявлений нашеукраинцев о сложении полномочий и попросил ЦИК зарегистрировать следующих кандидатов по списку этого блока.

Украинская правда