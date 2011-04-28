В СИЗО не заметили, чтобы Луценко голодал

Начальник Лукьяновского СИЗО Игорь ШЕЙКИН заявляет, что арестованный экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не передавал официального уведомления о начале голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продлении срока содержания его под стражей.

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 93 от 28 апреля 2011 года).

"От ЛУЦЕНКО письменных заявлений о голодовке и каких-либо претензий на мое имя не поступало", — сказал И.ШЕЙКИН.

Газета также ссылается на информацию, полученную в Государственной пенитенциарной службе, которой подчинен СИЗО. "ЛУЦЕНКО не ставил в известность персонал о намерении объявлять голодовку, от пищи не отказывался и продолжает принимать ее наравне с остальными подследственными. Кроме того, экс-министр регулярно получает передачи с воли. Здоровью ЛУЦЕНКО ничто не угрожает", - заверили газету "Сегодня" в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

Ю.ЛУЦЕНКО было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

27 декабря 2010 года Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело – по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

26 января адвокат Игорь ФОМИН сообщил, что Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.