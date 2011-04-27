Адвокат Мирославы Гонгадзе: дело Пукача к суду не готово

Представитель интересов вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ в суде Валентина ТЕЛИЧЕНКО допускает возможность дорасследования уголовного дела по обвинению экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам она напомнила, что 28 апреля Печерский районный суд Киева начнет предварительное слушание дела А.ПУКАЧА.

"Это будет тот экзамен, который должна будет сдать или не сдать, вероятно, Генеральная прокуратура. Я сегодня уже готова говорить о том, что я не считаю дело по обвинению ПУКАЧА готовым к судебному рассмотрению, и думаю, что мои аргументы настолько убедительны, что это дело имеет перспективу вернуться на дополнительное расследование", - сказала адвокат.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи служебным лицом, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия по отношению к общественному деятелю Алексею ПОДОЛЬСКОМУ и журналисту Георгию Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, чем препятствовал органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.