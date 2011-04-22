Пилипишина задержат, чтобы арестовать - решение суда

Голосеевский районный суд Киева по представлению столичной прокуратуры вынес постановление о задержании бывшего председателя Шевченковской райгосадминистрации Киева Виктора ПИЛИПИШИНА с целью доставки его в судебные органы для избрания меры пресечения в виде ареста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

Как сообщал УНИАН, 21 апреля В.ПИЛИПИШИНУ было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса.

Его обвиняют в незаконном отчуждении недвижимого имущества. «ПИЛИПИШИНА обвиняют в превышении власти и служебных полномочий относительно незаконного отчуждения недвижимого имущества, в связи с чем столичной общине было нанесен ущерб на сумму 15 млн. грн.», - сообщает прокуратура Киева.

Сейчас В.ПИЛИПИШИН находится в больнице. По данным движения „Кияни передусім!”, возле палаты В.ПИЛИПИШИНА и во дворе больницы дежурят работники милиции.