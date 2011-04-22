В Москве не верят в денонсацию Харьковских соглашений при Януковиче

Президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ называет абсурдными заявления о денонсации Харьковских соглашений

Об этом он сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Я думаю, что сегодня абсурдно предполагать денонсацию этих соглашений. Ничего не будет. Власть там (в Украине) не собирается меняться, и дай Бог украинскому народу иметь долгое, счастливое будущие с устойчивой политической системой», - сказал В.ЯЗЕВ.

В то же время, по его словам, что от инициатив денонсировать договор до его реальной денонсации очень далеко.

Он также отметил, что заявления Генеральной прокуратуры Украины о возможности отмены газовых контрактов являются внутренними вопросами Украины. «Вы у себя разберитесь – садите своих, ордена давайте. К нам это никакого отношения не имеют», - В.ЯЗЕВ, добавив, что украинско-российские соглашения в этой сфере находятся под международной юрисдикцией и подписаны от лица Украинского государства (УНИАН: 15 апреля первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что газовые соглашения 2009 года могут быть поставлены под сомнение и в судебном порядке отменены).

В.ЯЗЕВ также подчеркнул, что если в результате выборов власть в Украине поменяется, Россия продолжит работать с новыми властями.