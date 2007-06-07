Коалиция вызывает оппозицию на допрос (постановление ВР)

Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому заявления о выходе из фракции могут зачитываться на пленарном заседании при условии личного присутствия на нем соответствующего народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления «О внесении изменения в пункт 3 постановления Верховной Рады Украины «О некоторых мерах по обеспечению реализации положений пункта 6 части 2 статьи 81 Конституции Украины» проголосовал 261 из 265 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, личное присутствие народного депутата на пленарном заседании даст возможность подтвердить, на самом ли деле он писал соответствующее заявление о выходе из фракции, или нет. А.МАРТИНЮК аргументировал это тем, что на сегодняшний день некоторые народные депутаты отзывают ранее написанные заявления о выходе из фракций.

А.МАРТЫНЮК также обратился к народным депутатам от фракций БЮТ и "Наша Украина" сегодня или завтра явиться на пленарное заседание ВР с тем, чтобы были объявлены их заявления о выходе из фракций.