Луценко начал голодовку - «сидит на воде»
13:24, 22 апреля 2011Политика
2479 0
Данные Народной Самообороны
Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко начал бессрочную голодовку в СИЗО.
Об этом Украинской правде сказали в пресс-службе "Народной Самообороны".
"Голодают, ничего не ест. На воде сегодня", - сказала представитель пресс-службы.
По ее словам, жена Луценко Ирина в пятницу попытается посетить его в СИЗО.
Как известно, Луценко заявил об объявлении голодовки с 22 апреля.
В четверг Апелляционный суд Киева оставил его под арестом до 27 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter