Луценко начал голодовку - «сидит на воде»

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко начал бессрочную голодовку в СИЗО.

Об этом Украинской правде сказали в пресс-службе "Народной Самообороны".

"Голодают, ничего не ест. На воде сегодня", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, жена Луценко Ирина в пятницу попытается посетить его в СИЗО.

Как известно, Луценко заявил об объявлении голодовки с 22 апреля.

В четверг Апелляционный суд Киева оставил его под арестом до 27 мая.