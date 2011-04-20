В ГПУ началась очная ставка Тимошенко с Дубиной

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО уже более шести часов находится в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.

"Началась очная ставка с ДУБИНОЙ. Фабрикация заказного политического дела идет полным ходом. Охранка ЯНУКОВИЧА работает не за совесть, а за страх", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter, сообщает официальный сайт лидера “Батькивщины”.

Как известно, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-председателя НАК “Нафтогаз Украины” Олега ДУБИНЫ в связи с газовыми соглашениями, заключенными 19 января 2009 года.

В начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году.

В то же время, в конце декабря 2010 года экс-премьер-министру было выдвинуто обвинение в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.