ГПУ советуют найти недобросовестных среди своих, а не валить все на Ющенко

Председатель исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК удивлен позицией следствия по делу об отравлении бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом С.БОНДАРЧУК сказал, комментируя заявления представителей Генеральной прокуратуры.

«Если во время следствия были допущены нарушения законодательства, то, очевидно, сначала нужно разобраться в том, что произошло, внутри Генпрокуратуры, а не переводить вину за недобросовестность следователей на пострадавшего», - убежден С.БОНДАРЧУК.

По его мнению, в данном случае речь идет не о том, что В.ЮЩЕНКО «недобросовестный пострадавший», а о недобросовестности следствия, которое подобными заявлениями пытается избежать ответственности.

Он подчеркнул, что В.ЮЩЕНКО все 6 лет системно сотрудничает со следователями с целью установления правды в деле об отравлении, и предоставляет исчерпывающую информацию по всем вопросам, в частности – относительно экспертизы, которые возникают у Генпрокуратуры. «Виктор ЮЩЕНКО как пострадавший требует к себе справедливости, завершить расследование и привлечь к ответственности исполнителей и организаторов покушения на жизнь Президента», - отметил представитель «Нашей Украины».

По словам С.БОНДАРЧУКА, заявления прокуратуры можно толковать так, что якобы сам пострадавший должен выполнить все следственные действия, провести экспертизу и доказать ее объективность. «Не понятно тогда, чем занимаются уже шестой год подряд органы прокуратуры, деятельность которых, в соответствии с законами Украины, должна быть направлена на «всемерное утверждение верховенства закона и защиту прав и свобод человека и гражданина», - отметил он.

В партии напоминают, что 17 апреля генпрокурор Виктор ПШОНКА в эфире телеканала «Интер» заявил, что Генпрокуратура может прекратить расследование по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО из-за его нежелания сотрудничать со следствием.

«Недобросовестным пострадавшим является экс-президент ЮЩЕНКО. Он должен, как пострадавший, быть заинтересованным в объективности, установлении истины, в активности в проведении следствия. Этого, к сожалению, нет», - отметил В.ПШОНКА.