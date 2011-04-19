Попов говорит, что отставка Довгого - первый шаг
Председатель КГГА доволен развитием событий
Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ доволен результатом сегодняшнего заседания Киевсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
А.ПОПОВ напомнил, что 31 марта озвучил свое виденье дальнейшего сотрудничества Киевсовета и КГГА.
«То, что сегодня состоялось заседание Киевсовета, и результаты голосования говорят о том, что мои предложения, мое виденье были услышаны. Это первый шаг», - сказал А.ПОПОВ. По его словам, он ждет, что следующим шагом будет избрание нового секретаря Киевсовета и «очищение от коррупции».
Председатель КГГА подчеркнул, что Киевсовет и госадминистрация столицы должны работать в интересах киевлян с максимальной эффективностью. Он заверил, что в течение нескольких недель лично презентует стратегию развития Киева, которая обеспечит стабильное развитие столицы Украины и должна объединить всех киевлян ради того, чтобы город стал одной из развитых европейских столиц.
«Я надеюсь, что завтра будет избран новый руководитель, секретарь совета, и мы сможем провести пресс-конференцию и прокомментировать следующие действия, позиции и шаги», - сказал А.ПОПОВ.
Как сообщал УНИАН, 112 столичных депутатов проголосовали за отставку Олеся ДОВГОГО с должности секретаря Киевсовета.