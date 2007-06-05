Гавриш: Ющенко не будет подписывать решений нелегитимной ВР

Советник Президента Украины по правовым вопросам Степан ГАВРИШ утверждает, что Президент не подпишет никаких решений, принятых нынешним составом ВР, поскольку она перестала быть легитимной.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.ГАВРИША, «ВР перестала быть полномочной, правоспособной, и поэтому собрания, которые сейчас происходят, и решения не будут подписаны Президентом». При этом он отметил, что сейчас всем политическим силам, которые присутствуют в ВР нужно сосредоточиться «в направлении движения к выборам».

В то же время, С.ГАВРИШ не исключает, что найдутся отдельные парламентарии, которые будут заявлять о своих полномочиях и отстаивать их.

Отвечая на один из вопросов, который касался формирования новой политической элиты путем досрочных парламентских выборов, С.ГАВРИШ сказал, что, по его мнению, это вряд ли произойдет во время этих парламентских выборов, в частности из-за того, что сейчас нет отделения власти от бизнеса. В то же время С.ГАВРИШ допустил, что формирование такой элиты может произойти во время следующее президентских выборов.

Вместе с тем, продолжая тему распределения властных полномочий после 30 сентября, С.ГАВРИШ выразил убеждение, что Президент приложит максимум усилий для того, чтобы новый состав ВР и украинской власти в целом не носил «конфликтный характер».

Кроме того, по словам С.ГАВРИША, следующей задачей Президента и политических сил, в том числе после выборов, будет не только тема формирования бюджета, но и, в первую очередь, тема внесения изменений в Конституцию Украины.