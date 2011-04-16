Азаров назвал справедливую, по его мнению, цену на газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что справедливая цена на российский газ для Украины составляет около 200 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил в Китае в интервью агентству «Блумберг».

Он также выразил уверенность, что Украине удастся убедить Россию пересмотреть формулу цены на газ.

Напомним, что согласно Харьковским договоренностям 2010 года, цена газа для Украины, которая определяется по формуле, утвержденной контрактом от 2009 года, снижена на 100 долларов за тысячу кубометров. Снижение происходит за счет отмены Россией экспортной пошлины на газ.

Украина пока безрезультатно в переговорах с РФ пытается добиться изменения формулы ценообразования на газ.