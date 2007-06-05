Ограбление в ВР: Калашников не понимает, зачем Гелетею три автоматчика

Будет проведено расследование ограбления кабинета народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Перед этим О.КАЛАШНИКОВ заявил, что «был ограблен кабинет, который находится в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны».

По его словам, ни одна из его личный вещей не была украдена, а были только «украдены компьютер и документы, касающиеся служебной деятельности».

О.КАЛАШНИКОВ отметил, что вызывает удивление, что Управление государственной службы охраны, которое осуществляет охрану помещений Верховной Рады, допустило такую ситуацию. По его словам, «таким образом осуществляется давление на народного депутата Украины».

Он, обращаясь к руководителю управления Госохраны Валерию ГЕЛЕТЕЮ, отметил, что такие вещи не допустимы, и обратился к нему с вопросом, «зачем вам три автоматчика в охране».

По словам О.КАЛАШНИКОВА, то, что произошло, «несет реальную угрозу деятельности народного депутата и препятствует исполнению им служебных обязанностей».

В ответ председатель Верховной Рады заявил, что по этому факту будет проведено расследование. По его словам, «то, что кража произошла, ясно, что это безобразие, этого не должно быть».

В то же время, А.МОРОЗ порекомендовал О.КАЛАШНИКОВУ не адресовать пока обвинений к Управлению государственной охраны. «Нужно расследование провести. Люди, которые у нас работают, от Управления государственной охраны, добросовестно относятся к своим обязанностям, но их роль сводится – посмотреть, кто заходит в помещение, с чем, возможно, с чем выходит, то есть это внешний контроль», - отметил А.МОРОЗ.

Относительно охраны В.ГЕЛЕТЕЯ, то А.МОРОЗ отметил, что такие вопросы в компетенции Президента Украины. В то же время, он сказал, что насколько ему известно, раньше руководители Управления госохраны не пользовались такой охраной для себя.