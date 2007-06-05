Европа заготовила кнут и пряник для Ющенко, Януковича и Мороза

Председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) предлагает призвать украинских политиков к стабильности и демократизации.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

А.СЕВЕРИН отметил, что предложил три поправки к проекту доклада депутата Михала Томаша КАМИНСКИ (группа правых партий, Польша) относительно мандата на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении, рассмотрение и голосование по которому запланировано на завтра, 5 июня, в комитете по вопросам иностранных дел Европарламента.

По словам депутата, первая поправка касается нынешнего компромиссного соглашения, достигнутого украинскими политиками относительно урегулирования политического кризиса.

“Мы говорим о политическом решении в этом соглашении, но не любое политическое решение, а стабильное политическое решение, поскольку мы поняли, что ваши лидеры могут иногда достичь решений, но эти решения нестабильны”, - сказал А.СЕВЕРИН.

Вторая поправка, которая, по его словам, является важнейшей, направлена на то, чтобы связать процесс интеграции Украины в ЕС с демократическими процессами внутри Украины.

“Как я говорил несколько раз, хорошие эмоциональные слова и прекрасные стремления не достаточны. Это должно быть сделано. И сделано на основе верховенства права, системы сдержек и противовесов, прозрачности, ответственности, защиты прав человека и так далее”, - отметил европейский депутат.

“Таким образом, мы хотим с одной стороны держать двери открытыми для Украины, а с другой стороны - предупредить украинцев, что они должны сделать часть работы, и если они не сделают эту часть работы, мы не сможем усиливать это соглашение”, - добавил он.

Третья поправка, по словам А.СЕВЕРИНА, предлагает поручить Еврокомиссии и Совету ЕС информировать о ходе переговоров не только Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента, но Европарламент в целом, и, в частности, делегацию по связям с Украиной.

А.СЕВЕРИН отметил, что эти поправки пока не поддерживаются докладчиком М.КАМИНСКИ, а поэтому Комитет по вопросам иностранных дел будет определяться завтра по этим поправкам голосованием.

Как сообщал УНИАН, 8 мая проект доклада был обсужден впервые на заседании комитета.

Документом предусматривается выразить обеспокоенность текущим политическим кризисом в Украине и призвать все политические силы к интенсификации поиска политического компромисса.

Проектом доклада также предусматривается призвать украинских и европейских лидеров как можно быстрее заключить новое соглашение, а также выражается убеждение в том, что новое соглашение должно стать соглашением об ассоциированом членстве.

Совет ЕС дал мандат Еврокомиссии на начало переговоров о новом усиленном соглашении 22 января этого года. Переговоры начались 5 марта. Мандат Совета ЕС не предусматривает предоставления перспектив членства Украине, однако и не отбрасывает такой возможности