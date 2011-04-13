Ивано-Франковский горсовет запретит вывешивать советские флаги

Завтра Ивано-Франковский городской совет запретит вывешивание советских флагов при отмечании каких-либо праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

В частности, по его словам, «завтра на сессии городского совета будет рассматриваться вопрос о запрете вывешивать флаги Советского Союза во время отмечания каких-либо праздников».

«Такая позиция как городского головы основана на недавней истории Украины, о которой стоит напомнить коммунистам, - отметил мэр. - Речь идет о том, в каких условиях не то что работали, а жили украинцы во время господства коммунистического режима. Стоит также напомнить, что в тот период не то что работа, а именно существование каких-либо политических партий, кроме Коммунистической партии, было невозможно. Коммунистическим режимом были убиты, заморены голодом, репрессированы миллионы украинцев».

«Поэтому завтра на сессии Ивано-Франковского городского совета будет рассматриваться вопрос о запрете вывешивания флагов несуществующего государства, Советского Союза во время отмечания каких-либо праздников, – отметил В.АНУШКЕВИЧУС. - Мы уважаем и будем уважать память тех фронтовиков, которые освобождали нашу землю от фашистской оккупации. Но мы не будем уважать тех, кто под вышеупомянутым серпово-молотковым красным флагом убивал и издевался над украинцами».