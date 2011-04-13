В Луцке запретили в палатках собирать деньги на памятник Сталину

В Луцке суд запретил устанавливать агитационные палатки для сбора средств на новый памятник Сталину в Запорожье.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

В частности, как отмается в сообщении, 12 апреля Волынский окружной административный суд принял постановления, которыми запретил Луцкой городской молодежной общественной организации ЛКСМУ «Возрождение» и Всеукраинской общественной организации «Антифашистский комитет Украины» устанавливать на Театральной площади в Луцке агитационные посты по сбору добровольных взносов на памятник Сталину в Запорожье.

«Постановление подлежит немедленному исполнению», - говорится в документах.

Как сообщалось, 11 апреля, когда такая палатка была демонтирована, городской председатель Луцка Николай РОМАНЮК по этому поводу сказал, что, действительно, 5 апреля в его адрес поступило обращение от председателя Волынской областной организации «Антифашистский комитет Украины» с сообщением, что с 5 апреля до 1 июня 2011 года на Театральной площади будет установлен агитационный пост с целью сбора добровольных взносов на восстановление памятника Сталину в Запорожье.

«В соответствии со статьей 39 Конституции Украины общественная организация не получает разрешение городского совета, а просто ставит органы власти в известность о проведении мероприятия, что и было сделано», - отметил он.

Также организаторам акции представители городской власти сообщали, что их мероприятие может вызвать неоднозначную реакцию, что в группу оперативного реагирования «15-80» неоднократно поступали жалобы от лучан, которые возмущались проведением акции, которая привела к нарушению общественного порядка в городе.

Поскольку палатка все-таки была установлена, городской совет направил письмо председателю Всеукраинской общественной организации «Антифашистский комитет Украины» Александру КОНОНОВИЧУ с предложением прекратить проведение вышеупомянутой акции из-за нарушений общественного порядка на Театральной площади. Тогда, 8 апреля, акция была прекращена, но общественная организация подала судебный иск к Луцкому городскому совету. Однако 11 апреля на имя городского председателя снова поступило обращение от председателя Луцкой городской молодежной общественной организации ЛКСМУ «Возрождение» М.КОНОНОВИЧА о размещении агитационного поста на Театральной площади «с целью сбора добровольных взносов на восстановление разрушенного вандалами памятника Сталину в Запорожье».

Сразу после установления поста организаторам было вручено письмо городского председателя с предложением прекратить проведение акции как нарушающей общественный порядок, а также учитывая неоднозначную реакцию на фигуру Сталина. Представители же общественной организации «Возрождение» демонтировать агитационный пост отказались.

Поскольку исполнительный комитет в таком случае оставляет за собой право обратиться в суд, мэр Луцка сразу подал два исковых заявления о запрещении проведения акций Луцкой городской молодежной общественной организации ЛКСМУ «Возрождение» и Всеукраинской общественной организации «Антифашистский комитет Украины».