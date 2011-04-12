Экс-мэр Черновцов скоро может стать официальным безработным

Безработному экс-мэру Черновцов Николаю ФЕДОРУКУ, которого 31 марта депутаты городского совета большинством голосов отправили в отставку, будут искать работу в областном Центре занятости.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Н.ФЕДОРУК на днях во время беседі с журналистами сообщил, что намерен стать на учет в центре занятости.

В то же время директор Черновицкого областного центра занятости Галина ЧУПИНА на пресс-конференции отметила, что подыскать подходящую вакансию для бывшего городского председателя Черновцов Н.ФЕДОРУКА «будет очень непросто». «Для высококвалифицированных менеджеров вакансии с соответствующим уровнем зарплаты в области бывают, но достаточно редко», - добавила Г.ЧУПИНА.

По ее словам, при постановке на учет безработных процедура одинакова для всех. После обращения человека ему дается семь дней на самостоятельный поиск работы. Дальше ему присваивается статус безработного. И специалисты Центра занятости начинают искать для безработного подходящую работу. «Под термином «подходящая» имеется в виду работа, которая соответствует профессии, знаниям, желанию безработного, и даже учитывается уровень его предыдущей зарплаты», - сообщила директор Черновицкого областного центра занятости.

Ранее, 7 апреля, Н.ФЕДОРУК на заседании местного «пресс-клуба реформ» сообщил, что из городского совета ему прислали телеграмму с просьбой прийти в Ратушу и забрать свои вещи. По словам Н.ФЕДОРУКА, телеграмма его удивила, поскольку он живет в Черновцах, в центре города, никуда выезжать не собирается. "Для чего было это делать, можно же было позвонить по телефону, я бы сам пришел", - сказал экс-мэр Черновцов.

В то же время Н.ФЕДОРУК воздержался от ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться снова на должность городского председателя, и будет ли обжаловать в суде решение сессии Черновицкого городского совета от 31 марта относительно своей отставки. «Об этом сообщу позже. Всему свое время», - заявил бывший городской председатель.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2011 года Черновицкий городской совет тайным голосованием решил прекратить полномочия городского председателя Н.ФЕДОРУКА. Из 46 депутатов, которые приняли участие в голосовании, за прекращение полномочий Н.ФЕДОРУКА проголосовали 42 депутата, один против, три бюллетеня признаны недействительными. За такое решение проголосовали фракции Партии регионов, ВО «Батькивщина» и «Нашей Украины». В полном составе не голосовала фракция “Фронта Змин”, фракция ВО «Свобода» в количестве трех депутатов была против. В целом, численность Черновицкого городского совета составляет 60 депутатов.

До повторных выборов временно полномочия городского председателя выполняет секретарь совета, член фракции ПР Виталий МИХАЙЛИШИН.