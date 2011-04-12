Высшие чиновники, составляя декларации, уложились в 200-500 тысяч

Совокупный доход первого вице-премьер-министра – министра экономики Андрея КЛЮЕВА по итогам 2010 года составил 4 млн. 407,711 тыс. грн.

Об этом сказано в декларации первого вице-премьера, обнародованной на правительственном портале.

Согласно документу, в прошлом году заработная плата чиновника составила 347,545 тыс. грн., 2,060 млн. грн. он получил от дивидендов, процентов и роялти. Еще 2 млн. грн. первый вице-премьер заработал при отчуждении ценных бумаг.

На содержание имущества израсходовано 403,147 тыс. грн.

В частной собственности первого вице-премьера - земельный участок площадью 92921 кв. м, жилой дом общей площадью 2310,4 кв. м, квартира общей площадью 31 кв. м.

Транспортные средства в частной собственности министра - легковой Mersedes-Benz S-класса с объемом двигателя 5 439 куб. см.

Размер взносов (паев) в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений, организаций у первого вице-премьера составляет 6,06 млн. грн., сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях – 18,891 млн. грн.

Совокупный доход членов семьи А. КЛЮЕВА по итогам 2010 года составил 270,037 тыс. грн.

На содержание имущества члены семьи министра потратили 20,678 тыс. грн.

В частной собственности членов семьи министра земельные участки общей площадью 2 тыс. кв. м, квартира общей площадью 296,6 кв. м.

Также в частной собственности членов семьи министра автомобили Porshe Carrera и AudiQ5.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году совокупный доход А. КЛЮЕВА составлял 10 млн. 495 тыс. 853 грн. Из них дивиденды, проценты, роялти составили 1 млн. 840 тыс., доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - почти 8,5 млн., а заработная плата – 167,5 тыс. грн.

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Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ в 2010 году получил совокупный доход в размере 541 тыс. 053,97 грн.

Об этом говорится в декларации о доходах В.ТИХОНОВА, размещенной на правительственном портале.

Согласно документу, из общей суммы дохода заработная плата составляет 337 тыс. 176,59 грн., пенсия – 197 тыс. 768,38 грн., материальная помощь – 6 тыс. 109 грн.

В.ТИХОНОВ владеет земельным участком площадью 1587 кв. м, жилым домом площадью 317,8 кв. м, гаражом площадью 30 кв. м. Супруга вице-премьер-министра владеет земельным участком площадью 600 кв. м, дачным домом площадью 54 кв. м и автомобилем «Тойота Лексус».

В декларации отмечается, что на счетах в банках у В.ТИХОНОВА находится 950 тыс. грн., у его супруги – 850 тыс. грн.

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО за 2010 год заработал 195,417 тыс. грн., всю сумму составила заработная плата.

Об этом говорится в декларации о доходах за 2010 год, обнародованной сегодня на правительственном портале.

Согласно декларации о доходах, на содержание имущества уплачено 5,542 тыс. грн., по договорам найма (аренды) - 10 грн.

В частной собственности министра - земельные участки площадью 2552 кв. м, жилой дом общей площадью 30 кв. м, квартира общей площадью 113 кв. м и гараж общей площадью 20 кв. м.

Транспортные средства в частной собственности министра - легковой автомобиль ВАЗ 2101 с объемом двигателя 1300 куб. см и автомобиль Mersedes-Benz G4500 с объемом двигателя 5000 куб. см.

Совокупный доход членов семьи министра за 2010 год составил 8 млн. 195,321 тыс. грн.

На содержание имущества члены семьи министра потратили 206,568 тыс. грн.

В частной собственности членов семьи министра земельные участки общей площадью 16 тыс. 210 кв. м, жилой дом общей площадью 444,8 кв. м, квартира общей площадью 446,3 кв. м, гараж общей площадью 34,6 кв. м.

Как сообщал УНИАН, за 2009 год общая сумма совокупного дохода министра топлива и энергетики составляла 245 тыс. 439,40 грн., в том числе заработная плата - 210 тыс. 100,40 грн., материальная помощь - 35 тыс. 339,00 грн. Совокупный доход членов семьи министра за 2009 год составил 3 млн. 872 тыс. 729,94 грн.

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Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ обнародовал декларацию о доходах за 2010 год, согласно которой его совокупный годовой доход составлял 371 тыс. 552,33 грн.

Текст документа размещен на Правительственном портале.

Из этой суммы 193 тыс. 240,24 грн. - заработная плата и 178 тыс. 312,09 грн. - другие доходы, происхождение которых в декларации не уточняется.

Кроме того, в собственности А.МОГИЛЕВА есть земельный участок площадью 1060 кв. м и автомобиль Lexus ES350.

Члены семьи А.МОГИЛЕВА, в состав которой входит жена Лариса МОГИЛЕВА, в 2010 году получили доход на сумму 17 тыс. 751 грн. от предпринимательской деятельности.

Также в собственности семьи есть земельный участок площадью 2200 кв. м, жилой дом - 100 кв. м, гараж - 31,6 кв. м и другая собственность площадью 270 кв. м.

Сумма денежных средств А.МОГИЛЕВА на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях составляет 296 тыс. 44 грн., семьи - 85 тыс. грн..

Декларация о доходах А.МОГИЛЕВА была составлена 30 марта.

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Совокупный доход министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО за 2010 год составил 272 тыс. 755,01 грн.

Это следует из декларации о доходах министра, обнародованной на Правительственном портале.

Из этой суммы заработная плата составила 221 тыс. 319,68 грн., материальная помощь - 21 тыс. 523,96 грн., дивиденды - 29 тыс. 911,37 грн.

Кроме того, в собственности К.ГРИЩЕНКО есть земельный участок площадью 2800 кв. м, квартира площадью 81 кв. м, садовый дом площадью 114, 1 кв. м, гараж площадью 15 кв. м., а также автомобиль Мерседес GML.

Сумма средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях - 609 тыс. 600,66 грн.

Члены семьи К.ГРИЩЕНКО, в состав которой входит жена Наталия ГРИЩЕНКО, получили доход в сумме 297 тыс. 701,24 грн. Из них дивиденды - 101 тыс. 88 грн., прибыль от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности - 289 тыс. 80 грн.

В собственности семьи есть земельный участок площадью 10 тыс. кв. м. Сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях - 341 тыс. 14,22 грн.

Декларация К.ГРИЩЕНКО составлена 8 апреля 2011 года.

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Совокупный доход за 2010 год министра культуры Украины Михаила КУЛИНЯКА составил 1 млн. 365 тыс. 324,86 грн.

Такая информация содержится в декларации о доходах М.КУЛИНЯКА, обнародованной на Правительственном портале.

Заработная плата М.КУЛИНЯКА в 2010 году составляла 179 тыс. 215,86 грн., материальная помощь - 6 тыс. 109 грн.

В собственности М.КУЛИНЯКА есть земельный участок площадью 0,1 га, квартира площадью 151 кв. м и автомобиль Lexsus- 350.

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Совокупный доход за 2010 год заместителя главы Администрации Президента Украины Станислава СКУБАШЕВСКОГО составил 393 тысячи 419,33 гривен.

Такая информация содержится в декларации о доходах, обнародованной на официальном сайте главы государства.

При этом к членам семьи, доходы которых подаются в этой декларации, заместитель главы АП отнес лишь свою жену Галину СКУБАШЕВСКУЮ.

Доходы членов семьи составили 9 тысяч 1,68 гривни.

При этом отмечается, что пенсия в прошлом году у С.СКУБАШЕВСКОГО составляла 191 тысячу 484 гривни, а зарплату он не получал. Пенсия жены в 2010 году составила 9 тысяч 1,68 гривни.

В собственности заместителя главы АП есть два земельных участка площадью 161 и 120 га каждый, у членов семьи земельных участков нет. Также в его собственности есть жилой дом общей площадью 146,9 кв. г.

Согласно декларации, на содержание имущества С.СКУБАШЕВСКИЙ израсходовал 37 тыс. 400 грн., а жена - 1,5 грн.

В соответствии с поданной декларацией, заместитель главы АП и его семья имеют четыре автомобиля. Так, С.СКУБАШЕВСКИЙ владеет Chevrolet Evanda с объемом двигателя 2500 см куб., Volkswagen Phaeton с объемом двигателя 4200 см куб., Mercedes с объемом двигателя 3500 см куб., а у его жены - Honda с объемом двигателя 3500 см куб.

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Совокупный доход за 2010 год заместителя главы Администрации Президента Украины Олега РАФАЛЬСКОГО составил 263 тысячи 921,72 гривни.

Такая информация содержится в декларации о доходах, обнародованной на официальном сайте главы государства.

При этом к членам семьи, доходы которых подаются в этой декларации, заместитель главы АП относит свою жену Валентину РАФАЛЬСКУЮ и дочь Викторию РАФАЛЬСКУЮ.

Доходы членов семьи составили 342 тысячи 24,52 гривни.

Заработная плата в прошлом году у О.РАФАЛЬСКОГО составила 220 тысяч 738,28 грн., материальная помощь - 41 тысяча 509,49 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности (гонорары) - 1 тысяча 673,95 грн. Зарплата семьи в прошлом году составила 342 тысячи 24,52 гривни.

Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях - 4 миллиона 700 тысяч гривен, в членов семьи – 3 миллиона 900 тысяч гривен. Также у членов семьи есть вклады в уставные фонды на сумму 164 тысячи 156,5 гривен.

В собственности заместителя главы АП есть земельный участок площадью 7 тысяч квадратных метров, у членов семьи есть земельный участок площадью 108600 квадратных метров. Также в его собственности есть жилой дом общей площадью 335 кв. м. У членов семьи квартира площадью 340,5 кв.м.

В соответствии с декларацией, на содержание имущества О.РАФАЛЬСКИЙ уплатил 85 тыс. грн., а жена - 33,200 грн.

В соответствии с поданной декларацией, заместитель главы АП и его семья имеют два автомобиля. Так, О.РАФАЛЬСКИЙ владеет Mercedes ML с объемом двигателя 3500 сантиметров кубических, а у его семьи Toyota RAV4 с объемом двигателя 2000 сантиметров кубических.

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Совокупный доход за 2010 год советника Президента Украины - представителя Президента Украины в Конституционном Суде Елены ЛУКАШ составил 184 тысячи 753,57 грн.

Такая информация содержится в декларации о доходах, обнародованной на официальном сайте главы государства.

При этом к членам семьи, доходы которых подаются в этой декларации, советник Президента относит своего мужа Григория ИЛЬЯШОВА и двух дочерей – Марию и Софию ИЛЬЯШОВЫХ.

Доходы членов семьи составили 264 тыс. 505,03 грн.

Отмечается, что заработная плата Е.ЛУКАШ за прошлый год составила 184 тыс. 753,57 грн. Зарплата членов ее семьи - 264 тыс. 505,03 грн.

Советник Президента, в соответствии с декларацией, имеет обязательство финансового характера, в частности по договорам займа - 55 тыс. грн., и на содержание имущества – 47,500 тыс. грн.

Е.ЛУКАШ имеет три квартиры площадью 127,4 кв. м, 125,3 кв. м и 111 кв. м, а также гараж площадью 13,9 кв.м.

В соответствии с декларацией, советник Президента имеет автомобиль Lexus RX 350 с объемом двигателя 3500 сантиметров кубических.

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Совокупный доход за 2010 год советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА составил 226 тыс. 916,52 грн.

Такая информация содержится в декларации о доходах А.ГОНЧАРУКА, обнародованной на официальном сайте главы государства.

Доход жены А.ГОНЧАРУКА М.КРЫЖАНОВСКОЙ составил 605 тыс. 720,76 грн.

При этом отмечается, что заработная плата А.ГОНЧАРУКА в прошлом году составила 211 тыс. 12,08 грн. Также он получил материальную помощь в сумме 15 тыс. 904,44 грн. Зарплата его жены в прошлом году составила 58 тыс. 622,87 грн., а доход от предпринимательской деятельности и независимой профессиональной деятельности - 547 тыс. 97,89 грн.

Советник Президента, в соответствии с декларацией, имеет обязательство финансового характера, в частности на содержание имущества – 13,1 тыс. грн., его жена - по договору добровольного страхования – 47 тыс. 600 грн.

А.ГОНЧАРУК имеет земельный участок площадью 1100 квадратных метров и жилой дом площадью 175 квадратных метров. Его жена имеет квартиру площадью 284 квадратных метров.

В соответствии с поданной декларацией, советник Президента имеет три автомобиля: YW с объемом двигателя 3200 сантиметров кубических, BMW с объемом двигателя 3000 сантиметров кубических, Subaru с объемом двигателя 3000 сантиметров кубических. Тремя машинами владеет и его жена - Mitsubishi с объемом двигателя 3500 сантиметров кубических, Porsche с объемом двигателя 4800 сантиметров кубических, MBG 55 с объемом двигателя 4960 сантиметров кубических.

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Совокупный доход за 2010 год советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрея ПОРТНОВА составил 256 тысяч 554 гривен.

Такая информация содержится в декларации о доходах А.ПОРТНОВА, обнародованной на официальном сайте главы государства.

К членам семьи, доходы которых приведены в упомянутой декларации, советник Президента отнес свою жену Татьяну ПОРТНОВ, сына Игоря и дочь Лилию ПОРТНОВЫХ.

Доходы членов семьи составляли 411 тысяч 615 гривен.

При этом отмечается, что заработная плата А.ПОРТНОВА в прошлом году составив 128 тысяч 625 гривен. Также он получил доходы от дивидендов, процентов и роялти в сумме 96 тыс. 945 гривен, а семья получила по этой статье 149 тыс. 992 грн. От научной, преподавательской, творческой деятельности А.ПОРТНОВ получил 30 тысяч 984 грн.

Доход семьи от предпринимательской деятельности и независимой профессиональной деятельности составил 261 тыс. 623 грн.

Также советник Президента, согласно декларации, имеет обязательства финансового характера, в частности, на содержание имущества - 29 тыс. 800 грн.

В собственности А.ПОРТНОВ имеет земельный участок площадью 0,135 га и квартиру 102 кв. м., а семья имеет квартиру 77 кв. м. Члены семьи советника Президента имеют также садовый дом 300 квадратных метров.

Согласно поданной декларации, советник Президента имеет автомобиль Mercedes S-500 с объемом двигателя 5000 кубических сантиметров. А члены семьи - автомобиль Audi с объемом двигателя 3000 кубических сантиметров.

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Совокупный доход за 2010 год советника Президента Украины, руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины Марины СТАВНИЙЧУК составил 113 тыс. 401 грн.

Такая информация содержится в декларации о доходах М.СТАВНИЙЧУК, обнародованной на официальном сайте главы государства.

Доход членов ее семьи – мужа и дочери - составил свыше 1 млн. 494 тыс. 136 грн.

Заработная плата М.СТАВНИЙЧУК в 2010 году составила 106 тыс. 307 грн., членов ее семьи – 137 тыс. 136 грн. Доход М.СТАВНИЙЧУК от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) составил 7 тыс. 135 грн. Материальную помощь она получила в сумме 5 тыс. 312 грн.

В собственности М.СТАВНИЙЧУК есть квартира площадью 120 кв. м, а члены ее семьи владеют земельными участками общей площадью 82670 га, а также жилым домом площадью - 562,5 кв. м и квартирой площадью 136 кв. м.

Согласно декларации, М.СТАВНИЙЧУК не имеет собственного автотранспорта, а у членов семьи есть два легковых автомобилей Toyota, один из которых с объемом двигателя - 4600 куб. см, другой - 3000 куб. см. Кроме того, семья М.СТАВНИЙЧУК владеет автомобилем “ГАЗ 53” с объемом двигателя 4000 куб. см и трактором Т-25.

Размер взносов (паев) в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений, организаций у членов семьи составил 480 тыс. 378 грн.

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Совокупный доход за 2010 год секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ составлял 468 тыс. 608,52 грн.

Такая информация содержится в декларации о доходах секретаря СНБО, обнародованной на официальном сайте главы государства.

Доход членов ее семьи – мужа Игоря БОГАТЫРЁВА - составил 285 тыс. 815,86 грн.

Заработная плата Р.БОГАТЫРЁВОЙ в 2010 году составляла 232 тыс. 519,72 грн., также она получила пенсию в сумме 198 тыс. 88,80 грн. Кроме того, секретарь СНБО получила материальную помощь в сумме 38 тыс. грн.

Члены ее семьи также получили материальную помощь в сумме 6 тыс. 513,73 грн. Доход семьи от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) составил 1 тыс. 668,48 грн. От предпринимательской деятельности – 152 тыс. 400 грн. Зарплата членов семьи составила 125 тыс. 233,65 грн.

В собственности Р.БОГАТЫРЁВОЙ есть квартира площадью 21,43 кв. м, а члены ее семьи владеют земельными участками общей площадью 600 га, а также квартирой площадью 255,6 кв. г., садовым домом 97,8 кв. м, гаражом 17,9 кв. м.

Согласно декларации, секретарь СНБО не имеет собственного автотранспорта, а у членов ее семьи есть три легковых автомобиля Toyota Land Cruiser с объемом двигателя - 4200 куб. см, Lexus GS 300 - 2997 куб. см. и Mersedes GL с объемом двигателя 4663 куб. см.