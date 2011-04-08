Мельниченко: Если Кучму отпустят в РФ, - это будет роковой ошибкой

Если Генеральная прокуратура Украина позволит бывшему президенту Украины Леониду КУЧМЕ выехать за границу - в Россию, куда он приглашен на День космонавтики, - это будет “роковой ошибкой следствия”. Как заявил в интервью УНИАН бывший майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, который вел аудиозаписи в кабинете экс-президента, Л.КУЧМА надеется провести кулуарные переговоры с высшим руководством России. Российское руководство, по мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, может повлиять на высшие должностные лица Украины, чтобы расследование дела было свернуто.

“Празднование Дня космонавтики - повод абсолютно надуманный, - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, - главное для Л.КУЧМЫ, против которого возбуждено уголовное дело о причастности к убийству Гонгадзе, - провести переговоры с руководством РФ и повлиять на ход следствия”.

Как сообщал УНИАН, Л.КУЧМА получил приглашение из РФ на празднование Дня космонавтики 12 апреля в Москве.