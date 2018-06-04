Мельниченко: Кучмисты развернули кампанию дискредитации аудиозаписей

Телеканалы, отмывая Кучму, зомбируют население... Я намерен подать в суд на Бенкендорфа за нарушение моих прав... Кучмисты призывают не трогать Кучму...

Возможно, Николай Мельниченко не был бы таким частым гостем и собеседником УНИАН, если бы на фоне этого расследования нам не бросались в глаза две детали. Мельниченко почему-то не приглашают на телевизионные политические ток-шоу, в то же время происходит массированная, в том числе и на телевидении, публичная защита бывшего президента, к которой привлекаются и политики. Доминантой телеэфиров становится призыв политикив-кучмистов к гражданам - сплотиться вокруг этого дела, не трогать президента и все такое. Желая уравнять этот информационный дисбаланс, мы поставили господину Мельниченко несколько вопросов.

Довольны ли вы ходом расследования?

Расследование идет. Генпрокуратура очень глубоко исследует все обстоятельства моей жизни - малейшие подробности, включая пребывание в Сан-Франциско. Я готов это все проходить, хотя это очень изнуряет. Но с другой стороны, я смотрю, как параллельно с ходом расследования работает пропагандистская машина. Как она запускается, как происходит влияние на сознание людей, на средства массовой информации. Это дело широко обсуждают на телевидении, но я практически лишен возможности там выступить. В данный момент я пишу письмо на УТ-1, его руководителю Егору Бенкердорфу, в котором пока еще прошу его, чтобы мне предоставили ответное слово на УТ-1. А если он не удовлетворит моей просьбы, подам в суд.

Напомню, две недели назад на государственном телеканале УТ-1 около четырех часов в программе “Шустер-live” меня порочили и очерняли. Причем сначала обещали, что меня пригласят на эту передачу. Но не пригласили... Я же сейчас требую от руководства УТ-1, чтобы предоставило мне возможность тем же образом, в то же эфирное время изложить свои аргументы... Потому что убежден, что началась системная кампания дискредитации меня.

А вы спрашивали Шустера, почему вам не дали слово?

Он в программе сказал приблизительно так. Якобы Мельниченко пришел поздно, оставалось пять минут... Но от Шустера часто приходилось слышать фразу: простите, у нас сегодня человека нет, потому мы его обсуждать не будем. Почему же этот принцип не применили в этот раз? Почему они на государственном телеканале зомбировали украинских граждан.

Более того, за десять лет я ни разу не был на подобном ток-шоу, хотя в целом, по моим подсчетам, прошли сотни таких шоу, где обсуждались “пленки Мельниченко”.

Кучма имеет медиа-активы, может прикупить газету. Адвокаты Кучмы выдумывают разные истории - например, якобы я записывал очную ставку в прокуратуре с Кучмой вмонтированной в часы камерой.

Очевидно, собирались “развить” эту тему: мол, Мельниченкj дали такие часы в ФСБ или у него мания - все снимать и записывать. В сознании людей они хотят создать образ меня как человека, которому нельзя доверять.

12 апреля Кучма собирается выехать в Москву. Он, судя по всему, хочет встретиться с российским руководством, чтобы оказать давление на украинскую власть. Чтобы Россия не предоставила факты, которые, в частности, удостоверяют попытку Кучмы избежать ответственности за преступления, которые задокументированы и есть на записях.

Кучму нельзя выпускать за пределы Украины. У Кучмы горит земля под ногами. Поэтому они запускают ложь против меня.

Национально ориентированной части людей говорят, что Мельниченко имеет отношение к ФСБ. А российско-ориентованным - что Мельниченко получил убежище в США. А это отводит от главного. А главное - логичное завершение уголовного дела. Отвлекается внимание общества от дела. Говорят, например, что якобы Леся Гонгадзе что-то нехорошое сказала обо мне. Я звоню Лесе Теодоровне, спрашиваю, правда ли, что вы говорили? Она отвечает: нет, я такого не говорила...

Жаль, что люди лишены возможности видеть, какие вопросы задавались во время очной ставки с Кучмой, как он на них отвечал... Есть тайна следствия.

Сейчас разворачивается дискредитация пленок Мельниченко через дискредитацию меня. В том числе руками российских гастрабайтеров на украинских телеканалах, которым глубоко безразлична Украина.

Беседовала Елена Мигачева