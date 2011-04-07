Кучму пригласили в Большой Кремлевский дворец

Экс-Президента Украины Леонида КУЧМУ пригласили в Москву на торжества, посвященные Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос.

Об этом сообщает интернет-портал Президентского фонда Леонида КУЧМЫ "Украина”.

Л.КУЧМУ, который в период 1986-1992 гг. был генеральным директором «Южмаша», одного из крупнейших в мире заводов по производству ракетно-космической техники, пригласил в российскую столицу заместитель председателя оргкомитета по проведению праздника 50-летия полета Юрия Гагарина в космос Анатолий ПЕРМИНОВ.

Праздничные мероприятия состоятся 12 апреля в Большом кремлевском дворце.

В апреле 2011 года в Москве проходит ряд событий, посвященных празднованию 50-летия полета Ю.Гагарина в космос. В них принимают участие российские и зарубежные космонавты, ветераны космической отрасли, главы ведущих мировых космических агентств, послы и известны зарубежные деятели.