Украинская молодежь впервые соберется на форум в Москве

В Москве 8-10 апреля пройдет первый Украинский молодежный форум России на тему «Диалог в молодежной среде: пути развития».

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ организаторы форума, мероприятие призвано способствовать самоидентификации и активизации деятельности украинской молодежи в России, а также развитию дружественных отношений между молодежью двух стран.

«Украинский молодежный форум России не преследует никаких политических или коммерческих целей, а вся работа проводится инициативной группой из числа украинской молодежи, проживающей в РФ», - говорится в сообщении оргкомитета форума.

К участию в форуме приглашены руководители, активисты и рядовые члены организаций или неформальных объединений украинской молодежи в России. Кроме того, приветствуется участие всех желающих молодых людей, которые хотели бы поддерживать связь с Украиной и видят будущее отношений Украины и России в мире и согласии, заметили организаторы.

Среди организаторов - члены Украинского молодежного клуба (УМК) Москвы, региональной общественной организации «Украинцы Москвы» и молодежного крыла украинского культурно-просветительского центра «Родына» (Саратов).

Отмечается, что программа форума насыщена разноплановыми мероприятиями и включает в себя познавательную (доклады и обсуждения), образовательную (тренинги) и развлекательную составляющие.

В частности, в первый день форума в рамках секции «Будущее украинцев России: установление диалога в молодежной среде» перед присутствующими выступят представители МИД РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, правительства Москвы, ректоры ведущих вузов Москвы (МГУ, МГИМО, РУГН, РГГУ), а также представители МИД Украины и Министерства культуры Украины.

В познавательной части форума предусматривается участие молодежи в работе конференции «Страны мира: история и современность» (в секции «Украинистика»), где будут обсуждаться темы «Украина глазами соседей», «Украина - история, культура, традиции», «Российско-украинские культурные отношения: история и современность».

Образовательная часть форума предусматривает серию тренингов. В частности, в ходе тренинга «Юридические основы функционирования молодежных организаций в РФ» юристы ознакомят с законодательной базой, регламентирующей регистрацию, правила и требования ведения текущей деятельности общественных организаций в России.

Тренинг «Основы работы со СМИ» предусматривает учебу участников способам эффективного донесения посредством медиа информации о деятельности молодежи.

Тренинг «Пиар-поддержка деятельности молодежных организаций» включает вопрос формирования официальных веб-ресурсов молодежной общественной организации и ее виртуальных представительств в социальных медиа, а также проведение он-лайн пиар-кампаний для продвижения молодежных проектов в Интернете.

Участники форума также обобщат наиболее эффективные методы работы в молодежной среде, обменяются соответствующим опытом и запланируют мероприятия на следующий год.

Наладить взаимоотношения украинской молодежи России со сверстниками в других странах призвана презентация проекта «Молодежь диаспоры - будущее зарубежного украинства».

Развлекательная часть форума предусматривает совместный концерт делегатов и специальных гостей «В кругу друзей».

Кроме того, украинская группа «Бумбокс» 8 апреля приглашает всех участников форума на свой концерт - для украинцев России артисты готовят специальный подарок.

«Надеемся, что проведение первого Украинского молодежного форума России станет примером для наших сверстников и в других странах мира, и таким образом начнется процесс сплочения украинской молодежи зарубежья», - отметили в оргкомитете форума.

Форум проходит при поддержке Посольства Украины в РФ, Национального культурного центра Украины в Москве, Объединения украинцев России, Центра изучения Украины Института Европы Российской академии наук, а также Дворца детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах.