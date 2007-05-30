Депутаты БЮТ требуют от парламента отменить решения о судьях и Генпрокуроре

Фракция БЮТ предлагает Верховной Раде перед рассмотрением пакета законопроектов, необходимых для проведения досрочных выборов, отменить ряд постановлений парламента, принятых ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО во время вечернего заседания парламента.

В частности, по его словам, это касается сегодняшнего постановления о временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей.

Кроме того, сказал О.ЛЯШКО, необходимо отменить постановление об отказе парламента дать согласие на освобождение Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора.

Фракция БЮТ также настаивает на отмене постановления о некоторых мероприятиях по обеспечению реализации положений ст. 81 Конституции Украины о досрочном прекращении депутатских полномочий.

О.ЛЯШКО подчеркнул, что это даст возможность парламенту действовать в конституционном поле. «Давайте в последний день работы ВР V созыва не будем действовать неконституционными методами», - призвал народный депутат.