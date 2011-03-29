Кернеса возмутила «близорукость» Счетной палаты

Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС отвергает обвинения Счетной палаты в неэффективности работы центральных и местных органов власти в 2009-2010 годах по строительству и развитию Харьковского метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий комментарий Харьковского городского председателя размещен на официальном сайте городского совета.

«Информация, представленная вчера Счетной палатой по вопросу строительства метро в городе Харькове, - это, в первую очередь, показатель близорукости самой Счетной палаты», - заявил Г.КЕРНЕС.

Он подчеркнул, что говорить об эффективности или неэффективности использования бюджетных средств во время строительства метрополитена «можно только с учетом и исходя из всех тех обстоятельств, которые сопровождают такие большие строительства».

«Тогда вопрос станет совсем по-другому: эффективно ли, что за 11 месяцев была построена станция метрополитена, которую пытались построить с 1992 года? Но, думаю, любой харьковчанин, который ежедневно пользуется метро, сможет это оценить и без Счетной палаты. А Счетную палату каждый харьковчанин мог бы попросить оценить, насколько «эффективно» гарантировать льготный проезд в городском электротранспорте, и не компенсировать его в полном объеме. И заодно поинтересоваться, за счет каких источников покрывается это недофинансирование», - отметил мэр Харькова.

Г.КЕРНЕС подчеркнул: «Что же касается отсутствия финансирования и несогласованности программ, то здесь, я думаю, всегда можно найти крайних. Последние пять лет до избрания нового Президента и назначения нового состава Кабинета министров вообще не было никакой согласованности и, соответственно, никакого строительства метрополитена в Харькове. А теперь – есть».

Он призвал решать рабочие вопросы, возникающие между разными ветвями власти, за круглым столом, а не «вердиктами Счетной палаты».

«Я как Харьковский городской председатель буду защищать от подобных оценок и их последствий каждого жителя Харькова – будь то метростроевец, рабочий или предприниматель - всеми возможностями, которые есть у города, и с учетом тех гарантий, которые дает нам государство. И я хотел бы, чтобы вопросы, которые возникают в рабочих отношениях между разными ветвями власти, решались не вердиктами Счетной палаты, а за круглым столом. Для пользы дела, для решения вопросов, которые накопились за последние годы. Только это и может обеспечить единство и движение вперед», - сказал Г.КЕРНЕС.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата признала деятельность центральных и местных органов власти в 2009-2010 годах по строительству и развитию Харьковского метрополитена неудовлетворительной и непоследовательной, а также такой, что не обеспечила эффективное использование средств государственного бюджета.