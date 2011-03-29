МИД открестился от пастора «Посольства Божьего»

Министерство иностранных дел Украины, как и другие министерства и ведомства, в соответствии с действующей нормативной базой, не имеет никаких инструментов влияния как на состав Общественного совета при МИД, так и на выборы ее руководства.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины по поводу деятельности Общественного совета при МИД.

В Департаменте информационной политики МИД отмечают, что “надо откровенно признать, что в нынешнем виде Общественный совет при МИД может только доносить мнения различных общественных групп относительно деятельности ведомства, что он, как мы надеемся, и будет делать”.

В то же время в сообщении указано, что роль “интеллектуального центра при МИД, сосредоточенного на экспертизе подходов и форм реализации внешней политики, будет выполнять недавно созданный научно-экспертный совет, в состав которого вошли известные в Украине и мире специалисты-международники. Министерство иностранных дел призывает все авторитетные украинские и международные политологические и аналитические институты приобщаться к сотрудничеству в рамках научно-экспертного совета, а также прямому взаимодействию с МИД”, при этом “мы будем ценить каждое поданное экспертами предложение или замечание”.

В МИД выражают уверенность, что возможность знать о деятельности ведомства и контролировать соблюдение им бюджетной дисциплины должны иметь все граждане Украины, независимо от образования и профессиональной подготовки, чему и будет служить работа Общественного совета при МИД. При этом в МИД напоминают, что постановление Кабинета министров Украины от 3 ноября 2010 года, которым было утверждено Типичное положение об Общественном совете, имело целью обеспечить независимость общественных наблюдательных структур при исполнительных органах власти от влияния этих органов.

В комментарии отмечено, что, в соответствии с постановлением, членами Общественного совета могут стать делегаты от любой официально зарегистрированной неприбыльной организации, включая религиозные и творческие объединения, благотворительные организации. “Никаких профессиональных критериев отбора членов этой структуры не предусмотрено”, говорится в комментарии МИД Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на научного руководителя фонда “Демократические инициативы” Ирину БЕКЕШКИНУ, председателем Общественного совета при МИД Украины избран пастор "Посольства Божьего" Александр КОРМАН.

По словам социолога, 33 члена Общественного совета ушли из собрания, “протестуя против такого фарса”. “В результате в составе Общественного совета не остается ни одной (!) из организаций - аналитических центров, которые много лет работали в сфере международной политики”, - заявила И.БЕКЕШКИНА.

По ее словам, "Корман привел с собой где-то 50 человек от организаций, каждая из которых не имеет никакого отношения к вопросам международных отношений".

Как известно, Общественный совет осуществляет общественный контроль за деятельностью МИД Украины.