У Тимошенко создалось впечатление, что она - в сюрмире

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает абсурдной инициативу правительства, касающуюся принятия закона о легализации заработных плат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в рамках Украинского саммита: “Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь?”, комментируя соответствующее заявление вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО.

«Когда сейчас Сергей Леонидович говорил о том, что они будут принимать закон о легализации заработных плат, у меня такое впечатление, что я знаходжусь в каком-то сюрмире. Потому что для того, чтобы легализовать заработную плату, чтобы ее не платили в конвертах, надо сделать только одно – снять лишние налоги с фонда заработной платы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, только продуманная и взвешенная налоговая реформа способна привести к снижению уровня тенизации в сфере выплаты заработных плат.

«Таким образом, она автоматически выходит из тени на свет и люди сами будут заинтересованы эту заработную плату платить не в конвертах, а открыто», - убеждена она.