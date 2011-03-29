Тимошенко: что касается Ющенко, то было два варианта

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что все ее противоречия с экс-президентом Виктором ЮЩЕНКО возникали не на личной почве.

Об этом она заявила во время эфира "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Ю.Тимошенко заметила, что когда человека избирают, то ему дают шанс и возлагают на него надежды. "Если вы будете где-то слышать, что у нас были личные конфликты с ЮЩЕНКО, то просто знайте, что это были конфликты ценностей", - сказал она.

По словам Ю.Тимошенко, у нее было два варианта: либо принимать, то, что кланы продолжают править страной через нового Президента, либо в пределах своих сил бороться с этим. "И я с этим боролась....Потому это не межличностные были противоречия, это противоречия выполнения тех обещаний, которые мы давали людям", - подытожила экс-премьер-министр.