Нелегальные ларьки в Киеве устанавливают и крышуют чиновники?

Ветвицкий предлагает ввести уголовную ответственность за «крышевание» незаконных киосков чиновниками и милицией

«Нужно прекратить «крышевание» незаконных киосков чиновниками из местных администраций, а также правоохранительными органами», – заявляет народный депутат Украины, президент партии «Правда» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам депутата, «ларьки появляются в Киеве, как грибы после дождя. И в большинстве случаев они абсолютно нелегальны. Как следствие, в ларьках неконтролируемо продается алкоголь и табак несовершеннолетним, активно реализуется некачественная продукция, которая может повредить здоровью человека. Местные власти и милиция заявляют о своей беспомощности. Однако – это всего лишь отговорки, так как именно чиновники сами и устанавливают ларьки или «крышуют» их за крупные суммы денег. А обычный человек никогда не сможет нелегально установить ларёк в Киеве, это просто невозможно».

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, для того, чтобы навести порядок, необходимо, чтобы Верховная Рада приняла решение прекратить нелегальный ларёчный бизнес чиновников, и ввела уголовную ответственность для лиц, которые «крышуют» ларьки.

По словам депутата, «здесь мы можем провести аналогию с игорным бизнесом. Пока не было уголовной ответственности за организацию игорного бизнеса, можно было долго ждать от налоговой инспекции, милиции, прокуратуры, что они поборют «одноруких бандитов». Но этого не произошло. Только с введением уголовной ответственности за организацию азартных игр игорные коммерсанты начали нехотя сворачиваться»

«Правоохранительные органы зачастую ищут оправдания своей бездеятельности по борьбе с незаконными МАФами, ссылаясь на отсутствие полномочий. После введения уголовной ответственности ни о каких отговорках не может идти и речи», – убеждён президент партии «Правда».

Как сообщалось, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ 18 марта в эфире ТРК «Киев» заявил, что решить ситуацию с незаконно установленными МАФами можно лишь путём увеличения штрафов в 10 раз.

«Мы точно понимаем, что киосков много, что они часто мешают проходу. Нам нужно изменение законодательства относительно увеличения штрафов за то, что такие киоски самовольно ставятся. Размер штрафа в 750–1500 грн. не является отрицательной мотивацией. Я думаю, что их в 10 раз нужно поднять, чтобы мы жёстко отнеслись к архитектурному облику Киева», – сказал чиновник.