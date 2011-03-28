Янукович - о деле Кучмы: надо ответить на то, что много лет всем известно
Президент просит не делать сенсаций
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет вполне естественным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам в Сингапуре.
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в правовом государстве нужно, наконец, дать ответ на то, что уже многие годы всем известно.
«Нужно набраться терпения и культуры определенной обществу, чтобы не делать никаких сенсаций, – есть процедура, которую необходимо пройти», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.
По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.