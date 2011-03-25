"Институт стран СНГ" обвиняет Шустера в антироссийской пропаганде

Институт стран СНГ обвиняет телеведущего Савика ШУСТЕРА в антироссийской пропаганде.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом Депутат Госдумы России, глава Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН сказал сегодня, выступая на «круглом столе» «О русском и русскоязычном движении Украины» в Госдуме.

«Что, можно считать государственные каналы и их ведущих идейными сторонниками Партии регионов и российско-украинских отношений? Это когда Савик ШУСТЕР работает на государственном канале и не упускает любого случая, что бы не раздуть любую мелочь в российско-украинских отношениях до положения скандала! Он же работает не на частном, а на государственном канале. А его сотрудница неделю назад стала пресс-секретарем Президента Украины», - заявил К.ЗАТУЛИН.

Он считает, одной из главных проблем русского движения в Украине отсутствие поддержки в СМИ.

В свою очередь, директор филиала института стран СНГ в Украине Владимир КОРНИЛОВ призвал российские власти высказать недовольство действиями С.ШУСТЕРА.

«Действительно, то, что он творит сейчас на государственном телевидении, разжигая ненависть к России за деньги украинских налогоплательщиков, не вписывается ни в какие рамки. По моему мнению, на это, рано или поздно, какая-то дипломатическая реакция, реакция России, пусть даже и непубличная, должна последовать», - заявил он.

По мнению В.КОРНИЛОВА, российский капитал поддерживает те украинские СМИ, в которых появляются критические, по отношению к России и русским, материалы.

«За годы кризиса западные инвестиции в украинские СМИ практически ушли и отказались сотрудничать с украинской прессой. На рынке СМИ присутствует фактически, только российский капитал. То есть те бренды, которые используются против России, русских, русского движения - зачастую это бренды российских СМИ. Это сплошь и рядом», - считает он.