Адвокат: Кучма заставил Януковича "повесить судью за яйца"

Донецкий адвокат Сергей САЛОВ как один из фигурантов «пленок Мельниченко» просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ возбудить против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ уголовное дело за угрозу и насилие в отношении судьи и за вмешательство Л.КУЧМЫ в деятельность судебных органов в 2000 году.

Соответствующее заявление, текстом которого располагает УНИАН, С.САЛОВ направил на имя В.ПШОНКИ.

Так, в заявлении адвокат отмечает, что в связи с тем, что Генпрокуратура заявила о том, что записи на пленках бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны доказательством по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и на их основе возбуждено уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ, С.САЛОВ как «фигурант записей майора МЕЛЬНИЧЕНКО», обращается теперь к генпрокурору со своей просьбой.

Адвокат напоминает В.ПШОНКЕ, что «в то время (апрель 2000 года) Президент Украины Л.КУЧМА оказывал давление на правосудие и на тогдашнего губернатора Донецкой области Виктора ЯНУКОВИЧА, приказывал последнему «надавить на судью, который ведет дело САЛОВА». С.САЛОВ также напоминает, что дословно Л.КУЧМА якобы требовал от В.ЯНУКОВИЧА «подвесить его (судью, который ведет дело) за яйца, пусть повисит целую ночь».

«В результате этих преступных действий Л.КУЧМЫ я был незаконно осужден всеми судами Украины, и только спустя 6 лет, благодаря решению Европейского суда по правам человека в Страсбурге, оправдан и восстановлен в правах», - пишет С.САЛОВ.

Адвокат подчеркивает, что, по его мнению, «в действиях Л.КУЧМЫ имеются признаки состава преступлений, предусмотренных разделом ХVІІІ Уголовного кодекса Украины – преступления против правосудия, ст.ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного)».

«В связи с этим прошу возбудить уголовное дело против Л.КУЧМЫ за воспрепятствование правосудию, угрозу судье и вмешательство в деятельность судебных органов по ст.ст.376 и 377 УК Украины», - заявляет автор письма.

Кроме того, С.САЛОВ просит В.ПШОНКУ «признать пострадавшим по делу меня и бывшего в то время губернатора Донецкой области В.ЯНУКОВИЧА».

Также адвокат просит генпрокурора «допросить как свидетелей в рамках этого дела Александра ТУПИЦКОГО, бывшего судью Куйбышевского районного суда г. Донецка, осудившего меня, Александра КОНДРАТЬЕВА, бывшего председателя Апелляционного суда Донецкой области, и Михаила ПОТЕБЕНЬКО, бывшего генпрокурора Украины, которые фигурируют в этой записи».

С.САЛОВ, обращаясь к генпрокурору, просит «признать доказательством по делу соответствующий фрагмент аудиозаписи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в кабинете бывшего Президента Л.КУЧМЫ (апрель 2000 г.)».

Справка УНИАН. В день президентских выборов 31 октября 1999 года адвоката С.САЛОВА задержали правоохранительные органы. Найденные в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты «Голос Украины», в которой говорилось о том, что якобы Л.КУЧМА умер, а страной правит его двойник, послужили поводом для обвинения адвоката в клевете. С.САЛОВ тогда утверждал, что просто достал эти газеты из своего почтового ящика.

Вначале судья Куйбышевского райсуда Донецка Александр ТУПИЦКИЙ отправил дело на дорасследование, но затем, после вмешательства Генпрокуратуры, признал С.САЛОВА виновным в особо тяжком преступлении, дав ему 5 лет лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. В общей сложности за решеткой адвокат провел 8 месяцев и добился отмены приговора только через Европейский суд по правам человека.