Оппозиция заставляет губернатора говорить на украинском

Сегодня, во время выступления председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра ВИЛКУЛА на открытии областного единого образовательного центра представители партии «Наша Украина» и «Свободы» выдвинули требование, чтобы губернатор говорил на официальных мероприятиях на украинском.

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиционеры сопровождали речь А.ВИЛКУЛА возгласами «ганьба!».

Они также развернули в зале лозунги: «Геть Табачника!», «Русифікації – стоп!», «Дніпропетровщина – серце України».

«Губернатор Днепропетровщины, предпочитающий русский язык, должен говорить на украинском по крайней мере на торжественных публичных мероприятиях таких, как открытие образовательного центра. Губернатор должен выполнять закон Украины о языках и Конституции», - заявил председатель городской организации партии "Наша Украина" Александр СОКОЛИК.

По его словам, представители оппозиционных сил подготовили лозунги для министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА, который должен был принимать участие в открытии образовательного центра в Днепропетровске. Однако дважды анонсированный приезд министра в Днепропетровск не состоялся.

Единый образовательный центр, который сегодня открылся в Днепропетровске, рассчитан на дистанционное обучение педагогов, детей с особыми потребностями и проведение он-лайн конференций по вопросам образования и учебного процесса.