Генпрокуратура вернулась к делу о гибели Чорновола
19:28, 22 марта 2011Политика
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Расследование передали киевской милиции
Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП бывшего лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновола.
Эту информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В то же время, ни в ГПУ, ни в столичном главке не смогли пока сообщить, по каким причинам, когда это дело было передано.
Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.
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