Обвинение Кучме в причастности к убийству Гонгадзе еще не предъявляли

Следователи Генеральной прокуратуры Украины еще не предъявили обвинение бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Обвинение КУЧМЕ пока не предъявлено», - сказал он.

Вместе с тем Р.КУЗЬМИН уклонился от ответа на вопрос, по какой статье Уголовного кодекса в отношении Л.КУЧМЫ возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта. Р.КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.