Представители "Батькивщины", ПСПУ и КПУ провели акции протеста

В Чернигове сегодня прошли три акции протеста - с разницей во времени провели собственные митинги в центре города представители ПСПУ, КПУ и ВО "Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, самым многочисленным был митинг ВО "Батькивщина", организованный городской и областной организациями партии. На Аллее Героев напротив здания областной государственной администрации собрались более 100 партийцев и сторонников политической силы. Участники митинга критиковали действующее правительство за рост цен на продукты питания и подорожание жилищно-коммунальных услуг.

"Требуем увеличить пенсии и зарплаты, в соответствии с реальным уровнем инфляции", - так определили свои требования митингующие. В листовках, которые распространялись во время акции, подчеркивается, что за год деятельности правительства Николая АЗАРОВА гречка подорожала на 300%, молочные продукты – от 20 до 150%, овощи стали дороже на 40%. И на начало посевной кампании стоимость горючего превысила доллар за литр, достигнув почти 10 грн. Свои требования по сокращению стоимости жилищно-коммунальных услуг и недопущению подорожания электроэнергии участники митинга передали в ОГА.

Представители левых сил свои собрания посвятили 20-й годовщине Всесоюзного референдума, во время которого граждане СССР высказались за сохранение союза как объединения суверенных государств. В то же время представители КПУ и ПСПУ критиковали действующую власть за "охлаждение" отношений с Россией. В частности, отмечали, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не выполняет свои предвыборные обещания о сближении с Россией и Беларусью. Оба партийных митинга были немногочисленными: ПСПУ собрала около 30 граждан, а КПУ – более 50 черниговцев.